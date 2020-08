Ciudad de México. El Estado mexicano aún no tiene el informe de “término medio” que debió entregar en julio pasado al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), para dar cuenta de su avance en el cumplimiento de las recomendaciones que le hizo este mecanismo hace dos años para garantizar los derechos de las mujeres.

El Comité CEDAW es un órgano integrado por 23 personas expertas independientes de todo el mundo que supervisan la aplicación de esta convención sobre los derechos de las mujeres en los Estados parte, entre ellos México.

Este organismo revisa periódicamente a los Estados para vigilar su avance en garantizar los derechos de las mujeres.

La revisión más reciente para México fue en 2018, cuando el gobierno de México entregó su noveno informe de cumplimiento y la CEDAW le devolvió una serie de recomendaciones cuyo avance debía informar el Estado en julio de 2020.

No obstante, de acuerdo con lo que informó la Secretaría de Relaciones a Cimacnoticias el pasado 11 de agosto en una solicitud de información, el informe de medio término está en proceso de elaboración y lo hará público la CEDAW una vez que México se lo entregue.

El Estado fue informado por la CEDAW hace dos años que debía integrar este informe. La CEDAW pidió presentarlo en julio de 2020 o a más tardar en septiembre de este año.

En este informe, el Estado debe rendir cuentas sobre los avances en la tipificación el delito de feminicidio en todos los códigos penales estatales, normalizar los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el país, y garantizar la aplicación de las disposiciones penales por este delito, armonizar los procedimientos del programa de Alerta Amber y protocolo AMBAR, agilizar la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas, revisar la repercusión del mecanismo de la Alerta de Violencia de Género, y en la resolución del feminicidio, hasta ahora impune, de Pilar Arguello Trujillo, asesinada en 2012.

La SRE también informó en la solicitud de información que “como parte del proceso de integración de este informe se llevó a cabo una reunión virtual con organizaciones de la sociedad civil, el pasado 17 de julio, para dar cuenta sobre los trabajos que el Estado mexicano ha realizado para dar cumplimiento a las recomendaciones de 2018 del Comité CEDAW y para coordinar los procesos que se llevarán a cabo en el marco de la Comisión de Seguimiento de las Observaciones del Comité CEDAW y el X Informe periódico nacional de 2022”.

No obstante, hasta ahora no existe el documento que será entregado a la CEDAW.

Avanza informe sombra

En junio pasado, la plataforma “Nosotras tenemos otros datos” –integrada por feministas de todo el país– convocó públicamente a colectivos, organizaciones, académicas y feministas en general a integrar un informe sombra que dé cuenta sobre el avance de México en el cumplimiento de las recomendaciones.

De acuerdo con la directora del Instituto de Formación en Justicia y Derechos Humanos, S. C e integrante de la plataforma “Nosotras tenemos otros datos”, Patricia Olamendi Torres, ellas no fueron convocadas a la reunión con el Estado mexicano para informar a sociedad civil sobre el informe para la CEDAW; esta plataforma también desconoce qué organizaciones asistieron, ya que el espacio para la sociedad civil es cada vez más selectivo.

Olamendi Torres, que también fue coordinadora del Comité de Expertas de la Convención de Belém do Pará de 2008 a 2013, dijo a Cimacnoticias que el “Comité de la CEDAW ha estado muy preocupado porque México no le ha informado correctamente sobre determinados temas, y le ha pedido que haga un informe de medio término (parcial) para no esperar los cuatro años restantes y presionar al Estado a cumplir compromisos que el Comité considera graves (…) No entendemos por qué en dos años no han podido sistematizar esta información”, criticó.

“Impulsar acciones concretas que tengan impactos en la agenda exterior de género”, como la CEDAW, es el primer punto concreto de acción de la Política Exterior Feminista que presentó el gobierno federal.