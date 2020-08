Martha Figueroa aprovechó su aparición en el programa Hoy para ofrecer una disculpa pública a Nicolás, hijo de la actriz Erika Buenfil, luego de la controversia que se generó por haber dicho que se llamaba Nicolás Zedillo en un programa de espectáculos en el que participa junto a Juan José Origel.

“Estuvo fuerte, nos atacaron a Pepillo, a mi hijo, porque la gente dijo ‘hay que hacer justicia’, decían que yo me metí con el hijo de Erika entonces se metían con mi hijo, pero bueno, Alex ya es grande y sabrá cómo contestarle a los haters, pero ahí va mi explicación, y como dice Erika que ella es muy neta, yo también”, explicó Figueroa al respecto de la controversia.

Posteriormente, Martha se refirió directamente a Nicolás y comentó:

“Sobre todo yo como soy muy neta me quiero disculpar con Nicolás, que Nicolás es el ofendido y es al que le tengo que explicar, porque luego las mamás somos muy malas pasando los recados.

Nicolás Buenfil, te quiero ofrecer una disculpa, ¡me equivoqué!, no me equivoqué, me mega equivoqué, porque te dije un apellido que no es el tuyo, por qué te lo dije, porque yo pensé que ese tema ya tenía como más normalidad, porque estuve escuchando muchas entrevistas en donde se hablaba con mucha naturalidad de eso, se me hizo fácil decirlo, me equivoqué y te ofrezco una disculpa”.

Al respecto de por qué habló de él si la nota del programa de espectáculos era sobre Erika, la periodista aclaró:

“Pepillo me preguntó, que quién dirigía los TikToks de Erika y yo dije ‘los hace él’, y dije tu nombre, porque tenía esa información, si hubiera sabido que los dirigía Pedro Torres, hubiera dicho los hizo Pedro Torres, pero yo sabía que tú los dirigías, y mi error fue decir un nombre que no es el tuyo, y por eso te ofrezco una disculpa, por eso viniste al caso, por eso salió tu nombre, no creas que dijimos: ‘¿a quién molestamos?, ¡ay a Nicolás!”.

Finalmente, y sin mencionar a Erika Buenfil, Figueroa aclaró que la forma en que dijo el apellido Zedillo no fue en tono de burla, como mucha gente pensó, y destacó que ella tiene un tono ‘sarcástico’ y ‘negro’ para dar las noticias del medio artístico.