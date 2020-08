Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó a medios de comunicación que el presunto asesino de Diana Velazquez Florencio, asesinada en 2017 en Chimalhuacán, Estado de México, se llama Jesús Alejandro N y que fue detenido gracias a “investigación de campo y de gabinete” y testimonios recabados por la Policía de Investigación.

Por medio de un comunicado de prensa, la Fiscalía del Edomex dijo que el día de los hechos (el 2 de julio de 2017, cuando Diana fue asesinada y su cuerpo abandonado en la vía pública) “Jesús Alejandro” la interceptó, asfixió, subió el cuerpo a un mototaxi y luego lo abandonó en la calle Francisco I. Madero, colonia Guadalupe, en Chimalhuacán. En esta comunicación, las autoridades omitieron el hecho de que existen pruebas de ADN que demuestran que Diana fue abusada sexualmente.

La Fiscalía también dijo que toda esta información fue dada a conocer la tarde de ayer a la familia de Diana, quien lleva un mes y tres días en un plantón afuera de Palacio Nacional. También dijo que, junto con estos datos, se mostró a Lidia Florencio, madre de Diana, la carpeta de investigación, las diligencias y la orden de aprehensión por feminicidio en contra del presunto responsable.

Madre de Diana desmiente a Fiscalía

Entrevistada minutos antes de que se publicara el comunicado de la Fiscalía, Lidia Florencio dijo a Cimacnoticias que durante la reunión informativa de ayer no se les mostró ninguna prueba o línea de investigación que explicara con claridad por qué el hombre detenido es el asesino de su hija. Asimismo, dijo Lidia, la Fiscalía no les entregó una copia del expediente ahí mismo sino que se comprometió a dárselas este fin de semana.

Esta reunión fue un compromiso que hizo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con Lidia Florencio el pasado 27 de julio. En una reunión privada, la Segob informó por primera vez sobre la presunta detención del feminicida de Diana, pero no dieron más detalles al respecto bajo el argumento de que sería el Fiscal mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, quien informaría directamente a la familia.

No obstante, durante la reunión de ayer no participó el Fiscal General, no se permitió entrar a Malú García Andrade –otra familiar de víctimas de feminicidio y quien acompaña a Lidia en el plantón–, no se informó nada sobre la línea de investigación por la que dieron con el presunto asesino y no le dieron ni las copias del expediente.

Durante la reunión, de acuerdo con Lidia, las autoridades estatales le expresaron que “creían” que el responsable del feminicidio de Diana era un sujeto a quien detuvieron por un asalto, pero no le mostraron una orden de aprehensión en contra del probable responsable por participar en el asesinado de Diana.

“Las omisiones siguen. Nosotros no vemos que realmente sea una línea de investigación que nosotros creamos. Según está detenido este sujeto, pero no por lo que pasó con Diana sino por un asalto o algo así. Ni siquiera nos dieron más detalles. Siguen violentando nuestro derecho a conocer la verdad”, declaró Lidia.

Y agregó: “Yo pienso que nada más están intentando de callarnos, de decirnos que ya hay un detenido pero no hay pruebas que de veras nos digan éste es el sujeto que asesinó a Dianita. Como familiares ya tenemos demasiadas cosas que hemos cargado durante más de tres años, creo que lo menos que deberían hacer las autoridades es decirnos y tenernos al tanto de lo que está pasando”.

De acuerdo con Lidia, durante la reunión le informaron que el presunto asesino de su hija lleva detenido un mes, pero hasta el 27 de julio nadie le avisó de esto, a pesar de que ella ha buscado esa información casi a diario desde hace tres años.

Fiscal de Feminicidio en Edomex recivtimiza a Diana y su familia

Lidia Florencio explicó que en la reunión estuvo ella, el papá, la hermana de Diana y su acompañante legal; por parte del gobierno estatal estuvo un representante de la Fiscalía y la Fiscal Fiscal Especializada en Feminicidios, Irma Millán, quien hizo expresiones estigmatizantes contra su Diana.

La Fiscal Especializada Feminicidio habría criticado frente a Lidia que su hija tuviera supuestamente “dos parejas”. Cuando Lidia le reprochó la revictimización, la Fiscal le dijo que sólo se lo estaba diciendo a ella y no era una declaración pública para dañar la imagen de la joven.

“Sí pero lo estoy escuchando yo, lo está escuchando su familia. Me está doliendo demasiado que usted se exprese así de mi hija”, le dijo Lidia a la Fiscal, quien –aseguró Lidia– no es la primera vez que descalifica a Diana. “Las desprecian a todas las mujeres que han sido asesinadas, las odian”, señaló.

Sobre el comunicado de la Fiscalía, Lidia dijo: “siempre hacen las cosas mal. Siempre los medios u otras instancias gubernamentales se enteran de cosas que nosotras debemos de tener, de ser las primeras en conocerlas”. También dijo que permanecerá en el plantón hasta conocer el expediente y las pruebas por las que se dio con el presunto asesino de Diana.

Con Lidia, otras familias víctimas de feminicidio permanecen Palacio Nacional en espera de que el Presidente de México, Andrés Manuel Lópes Obrador, las reciba y escuche sus exigencias de justicia, lo que no ha sucedido en más de un mes.