Ellen DeGeneres sigue envuelta en la polémica luego de que en las últimas semanas diversos trabajadores de su programa “The Ellen DeGeneres Show” denunciaran públicamente que además de soportar un ambiente tóxico laboral, también habían tenido que lidiar con comportamientos racistas y abusos sexuales.

Y aunque la conductora ha salido a brindar una postura al respecto asegurando que pondrá cartas en este asunto, ahora es Katy Perry quien se suma a la polémica y sale en defensa de Ellen DeGeneres.

A través de su cuenta de Twitter, la cantante expresó: “Sé que no puedo hablar de la experiencia de nadie más que la mía, pero quiero reconocer que solo he sacado cosas positivas del tiempo que he pasado con Ellen y las veces que he ido a The Ellen DeGeneres Show. Creo que todos hemos sido testigos de la luz y la lucha continua por la igualdad que ella ha traído al mundo a través de su programa durante décadas. Te envío todo el amor y un abrazo, amiga”.

Cabe señalar que además de Perry, quien en breve debutará como madre de una niña producto de su relación con Orlando Bloom, otras figuras que han salido en apoyo de Ellen son Portia de Rossi, esposa de la anfitriona, además del actor Jerry O’Connell y el jugador de polo Ignacio “Nacho” Figueras.