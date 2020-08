Kate del Castillo, quien arremetió en contra de Angélica Rivera cuando era Primera Dama de México, e incluso se dice que por este hecho fue perseguida políticamente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ahora se refirió al posible regreso de “La Gaviota” a las telenovelas.

“Es difícil, yo creo que uno toma decisiones en la vida y tienes que enfrentar las decisiones que tomas, ella decidió tomar ese camino y decidió tampoco involucrarse como Primera Dama, con nada, no hizo nada realmente por México, cuando yo siempre admiro por lo general a las Primeras Damas porque es la mujer que está al lado del presidente, no atrás… y que puedan hacer tantas cosas buenas, y ella decidió no hacerlo. Si ella hubiera hecho cosas buenas, aunque su marido haya hecho cosas terribles o lo que sea, ella tendría tal vez otra reputación”, dijo.

Acto seguido, Del Castillo subrayó durante la entrevista que concedió al programa Sale el Sol que no tiene nada personal en contra de Rivera, pero eso no significa que no considere que vaya a ser difícil que Angélica recupere su lugar en el medio artístico.

“No tengo absolutamente nada en contra de la señora, yo no sabía que quería regresar a ser actriz, me da gusto por ella, que regrese a lo que ella le gustaba o que tenga una carrera propia, porque eso es importante, realizarte como mujer, no nada más como mamá y como esposa. Le aplaudo la decisión si quiere regresar a ser actriz o lo que ella quiera hacer, me parece muy bien, nada más creo que le va a costar un poco de trabajo ganarse la confianza del pueblo mexicano”.

Para finalizar, Kate del Castillo señaló: “Yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad y no es una persona malintencionada, vivió una circunstancia, ella lo eligió y ahora tiene que enfrentar eso”.