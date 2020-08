Joven ebrio causa carambola en Paseo Central de San Juan del Río

San Juan del Río, 3 Agosto 2020.- La noche de ayer se registró una carambola en la que participaron tres vehículo sobre Paseo Central y Avenida Ocho Poniente, en dirección a la Autopista México Querétaro.

De acuerdo a la información, dos vehículo estaban detenidos en el semáforo que se ubica en ese crucero, cuando llegó un vehículo marca Volkswagen tipo Pointer que se impactó contra un Tsuru que fue proyectado contra otro carro.

Se dijo que el chofer del Pointer, al parecer iba en estado de ebriedad, por lo que en un descuido ya tenía los vehículos detenidos enfrente y no pudo reaccionar a tiempo.



El semáforo estaba en rojo, por lo que el golpe fue de lleno contra el Nissan tipo Tsuru que fue proyectado contra un vehículo color rojo, en el que viajaba una mujer embarazada.



Al lugar acudieron elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil, quienes valoraron a los ocupantes de los carros, sin que haya habido necesidad de traslado a un centro hospitalario.



Los conductores de los tres vehículos involucrados, fueron llevados a la Fiscalía del Estado, debido a que en el lugar no pudieron llegar a un acuerdo y el presunto responsable de los daños materiales no pudo garantizar la reparación de daños.