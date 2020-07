La guerra de declaraciones entre Eduardo Videgaray y Roberto Palazuelos continúa, y luego de que el actor bromeara con una “futura orden de aprehensión” para el hermano del conductor, ahora el también locutor del programa ‘La Corneta’ le envió un mensaje al llamado “Diamante Negro”.

Durante la emisión radiofónica antes mencionada, Videgaray hizo mención del mensaje que Palazuelos le envió por medio de Twitter y tras aplaudir lo dicho por el artista a quien consideraba “su amigo” expresó:

“Hoy en la mañana me encuentro que muchísima gente me envía y me reenvía un tuit que puso Palazuelos (…) haciendo referencia pues a mi hermano Luis Videgaray, ex canciller y ex Secretario de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo le quiero decir a Roberto Palazuelos que está bien, está bien, el que se ríe se lleva, y el que se lleva se aguanta, y no tengo ningún problema va, adelante, Boby, pues si quieres llevarte así”.

Junto a su compañero de la emisión radiofónica, José Ramón San Cristóbal, conocido como “El Estaca”, Eduardo destacó que Roberto ha sido invitado a su programa porque lo consideraba “su cuate”, pero luego de estas acciones no le quedaba más que aguantar.

“Nomás falta que nos pongamos de sentimentales en este programa después de todo lo que hemos dicho de tanta gente en México, así que va, gracias, en su momento si es preciso y si eso sucede (el arresto de su hermano), te la pediré (el saludo), mi Boby”, remató.