Piden acelerar proceso a justicia digital para mujeres

Ciudad de México. La plataforma virtual instalada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) para agilizar los trámites relacionados con controversias en materia familiar, durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, todavía no atiende el problema de fondo de acceso a la justicia para las mujeres.

A partir del 1 de julio el TSJCDMX habilitó en su página web una sección de “trámites en línea” para solicitar citas, para presentar demandas, y para juicios virtuales de divorcio, dependencia económica y concubinato; sin embargo el resto de trámites como guarda y custodia, patria potestad, adopción y pensión alimenticia siguen en pausa y sin fecha de reanudación.

De acuerdo con la abogada y directora del Centro de Apoyo a la Mujer “Margarita Magón”, Rocío Corral Espinoza Monsivais, la plataforma no atiende todos los asuntos relacionados con demandas en materia familiar, pero además, aquellas que fueron presentadas desde marzo, antes de la pandemia, están paradas hasta que los Juzgados retomen actividades presenciales.

La plataforma de citas en línea es para presentar escritos iniciales de demandas a fin de evitar saturación de personas en las oficinas de oficialía de partes y prevenir la propagación del COVID-19 y también se habilitó una herramienta para acceder a juicios en línea.

Sin embargo, por medio de los juicios virtuales solo se pueden presentar tres tipos de trámites: de divorcio incausado, es decir donde ambas partes están de acuerdo en separarse; para acreditar que una persona es dependiente económica; y para acreditar que se está o estuvo en concubinato.

Estos dos últimos en general se utilizan para obtener una resolución y realizar otros proceso como solicitar la pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La abogada, quien ya utilizó la plataforma de oficialía de partes agendó dos citas, una para el 3 de agosto en proceso oral y otra para el 4 de agosto, en el sistema escrito.

En su experiencia la plataforma funciona bien y aunque es tardado entrar debido a la saturación de usuarias, el tiempo de espera para ser atendida en una oficina es más o menos de un mes.

No obstante, Rocío Corral expuso que el problema no está resuelto de fondo, porque el TSJCDMX no está transitando a un sistema de justicia digital, ya que por ahora, la plataforma sólo permite presentar escritos nuevos; mientras que las demandas presentadas con anterioridad, siguen en pausa.

Esta falencia fue señalada por el Centro de Apoyo a la Mujer “Margarita Magón” y otras organizaciones civiles. Después de que el 25 de junio el Tribunal informó que las actividades de las Salas y Juzgados Civiles y Familiares se reanudarían el 3 de agosto, las organizaciones publicaron una petición en la plataforma change.org para solicitar que se implementen mecanismos virtuales para garantizar justicia a las mujeres.

Las promotoras de esta petición no obtuvieron respuesta formal. No obstante, el jueves 9 de julio, el Poder Judicial capitalino publicó el acuerdo 24/2020 con los lineamientos para la implementación de procedimientos en línea y la celebración de audiencias a distancia en materia civil y familiar.

De acuerdo con estos lineamientos, vigentes del 13 de julio al 3 de agosto, para acceder al servicio de juicios en línea, las usuarias y sus representantes legales deben contar con la e-firma, es decir la firma certificada por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; o bien, con la FIREL, la firma electrónica certificada por el Poder Judicial de la Federación.

Es por esto que la abogada señaló que el problema de acceso a la justicia no esta resuelto; por ejemplo, explicó que el actual sistema virtual de juicios puede causar discriminación en caso de que las mujeres que están presentando una demanda se dediquen a actividades no remuneradas o no cuenten con la e-firma que se utiliza para el pago de impuestos ante la Secretaría de Hacienda, por lo tanto sólo podrían acceder a la información por medio de su abogada o abogado.

A decir de Corral, el Tribunal está haciendo intentos aislados para continuar con los trámites, pero además se ha enfocado en atender demandas nuevas, en ninguna de las circulares se establece el procedimiento para desahogar los casos que ya se tenían en proceso, por eso consideró que la petición sigue siendo la misma: acelerar el proceso para transitar a un sistema de justicia digital.