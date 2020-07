La cantante Karina explotó en contra de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP), por sus siglas en inglés, tras darse a conocer que entre los ganadores de los Premios ASCAP de la Música Latina 2020 se encontraba Bad Bunny dentro de la categoría “Compositor del Año”.

Durante un video difundido en sus redes sociales, la también actriz no dudó en arremeter en contra de este reconocimiento expresando: “estoy impactada, disgustada, entristecida porque ASCAP decide nominar a Bad Bunny como Compositor del Año”.

Pero ahí no paró todo, y Karina agregó: “no tengo palabras para expresar mi decepción… No me voy a arrodillar ante un movimiento que dice cosas como “mam***** el cul*”, esto no es una composición, esto es una descomposición de la sociedad… ¿cómo es posible?, eso es una falta de respeto para con los compositores del mundo, para Juan Luis Guerra, para Alejandro Sanz, para Joan Manuel Serrat, para (José Luis) Perales”.

Acto seguido, la intérprete del tema “A quién” invitó a sus colegas a externar su descontento con este galardón y destacó que su molestia no era contra el cantante de música urbana.

“No tengo palabras para expresar mi molestia, mi indignación ante este hecho, y espero que muchos no se queden callados, porque así como nos vamos callando para que no digan, despertar una controversia… ¿qué controversia?… ¡Esto ya es controvertido!…

Que la gente sería se arrodille delante de estos fenómenos que no merecen atención, sí, hoy le doy la atención porque no puedo creer que le estén dando la corona a una…

No es a él, no es a Bad Bunny a quién le están dando la corona, le están dando la corona a la ignorancia, a la vulgaridad, a la ordinariez, a la mugre, yo no me voy a arrodillar, voy a seguir haciendo canciones, voy a seguir haciendo música para el alma, para el corazón, para el cuerpo, porque eso da placer”.

Por último, la artista de origen peruano y venezolano manifestó: “es una falta de respeto tremenda, ¡ASCAP que decepción tan grande!!…”.