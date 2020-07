Christian Estrada responde a los ataques de Frida Sofía

Christian Estrada reaccionó ante las recientes declaraciones de Frida Sofía, quien a través de una entrevista concedida a una revista despotricó en contra de su ex pareja llamándole “cobarde” y “vividor”.

“Me da coraje que siga hablando, pobre cobarde, y qué flojera. Se ve que no tiene otro tema para que le pregunten. … Habla y sufre diciendo que aborté a su hijo, que también era mío; imagínate si ese bebé hubiera nacido, ¿con qué lo mantendría?”, dijo la hija de La Guzmán.

De la misma forma, al ser cuestionada por el posible romance entre Estrada y María Fernanda Quiroz, su compañera en Guerreros 2020, aunque la joven cantante dijo no estar enterada del tema, no dudó en enviarle un mensaje de advertencia a las mujeres que pretenden tener una romance con él.

“Tengan mucho cuidado con este vividor, que lo único que hace es colgarse de las mujeres. Qué bueno que consiguió este reality, si es lo que le hace sentir bien. Es un muerto de hambre que hace lo que sea por dinero.

Me han llegado rumores de que hasta se ha metido con hombres, y qué asco… me han escrito varias personas, pero a mí ya no me interesa, más bien que lo chequen estas chicas”.

Por tal motivo, Christian empleó sus historias de Instagram para responder a Frida con el siguiente mensaje:

“Solo la gente tonta trata de impresionar a la gente inteligente con mentiras y poca imaginación. La felicidad ajena incomoda y más cuando estás vacío.

La ley más importante es la moral. El mejor abogado, tus principios y el mayor juez, tu conciencia.

Yo con la conciencia tranquila no vuelvo a hablar de un pasado que ya está borrado. Vive y deja vivir”.