Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez dan positivo a Covid-19

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez vuelven a ser noticia, y luego de darse a conocer que se habían reconciliado tras su separación a escasos meses de contraer nupcias, ahora la pareja confirma que dieron positivo a Covid-19.

Durante un enlace en vivo con sus seguidores, la hija de Jenni Rivera reveló: “Yo la verdad esto es lo que a mí (me pasó) por eso sentí la importancia de hacer este live, porque yo la verdad en lo que cabe me siento muy bien… sí me sentía un poquito cansada, pero también pues pensé que también porque ayer hice ejercicio y me sentía un poquito rara… y pues nada, pero la verdad no tengo calentura, no me duele mucho el cuerpo, nada más me siento un poquito cansada, no puedo probar… pero de ahí estoy bien”.

Por su parte, Lorenzo Méndez empleó su cuenta de Twitter para dar a conocer que al igual que su esposa, está contagiado de coronavirus.

“Positivo #COVID19… No siento ningún síntoma… 🤷🏻‍♂️… Increíble que la prueba de Covid cueste $200!!! Si fuera tan peligroso, los gobiernos deberían de dar la prueba gratis a todo el mundo! #covidPositive”.

Hasta este momento se desconoce la forma en que los cantantes se contagiaron, aunque cabe recordar que hace algunos días se confirmó que nuevamente estaban juntos tras ser fotografiados al lado de una fanática en una tienda de autoservicio.