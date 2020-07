Sindicato pide remoción del secretario de salud en Querétaro

Querétaro, 7 Julio 2020.- La secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Sección 32, Silvia Rivera Hernández, aseguró que las declaraciones del secretario de Salud estatal, Julio César Ramírez Argüello, cuestionadas esta semana repercuten a nivel local y nacional.

Esto, después de que el funcionario estatal declaró haber ocultado información sobre número de camas en la entidad para pacientes COVID-19, principalmente foráneos.

En este sentido, Rivera Hernández afirmó que fueron irresponsables las declaraciones de Ramírez Argüello, toda vez que comentó, los recursos con los que se adquiere material y equipamiento médico no solo son locales, sino nacionales.

“El funcionario ha sido muy irresponsable en sus comentarios. No de ahorita, ya trae un historial que empezó con lo de los compañeros homosexuales, con los robos hormiga. Eso ha sido de las menores declaraciones que afectan al ciudadano. No es una cuestión solo del estado, sino que repercute a nivel nacional”, argumentó.

Respecto a los llamados de partidos políticos como el Revolucionario Institucional y Morena sobre convocar al secretario a una comparecencia a la legislatura local, la lideresa sindical, pidió en su lugar que se remueva al funcionario.

“Más que llamarlo a comparecer debería de desaparecer porque no podemos tener una representación que no abonen nada al sector salud. Hay cosas que no se perdonan y no se trata de perdonar, hay cosas que no se deben de permitir por la repercusión que puede tener no nada más políticamente, sino económicamente”, manifestó.

Afirmó que el actuar del funcionario ha generado perjuicios y mala imagen del sector salud en el estado, por lo que exhortó a las autoridades competentes a tomar decisiones sobre la permanencia del funcionario.