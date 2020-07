Sobrina de Trump lo describe como narcisista traumatizado por su padre

Nueva York, 7 jul (EFE News).- El polémico libro escrito por la sobrina de Donald Trump, Mary Trump, sobre el presidente y su familia, le describe como un narcisista sin principios que ha adoptado el engaño como un “modo de vida” tras haber quedado traumatizado por su padre, que le impidió “desarrollar y experimentar todo el espectro de emociones humanas”.

Así lo revelan los adelantos de la obra, que tiene previsto salir a la venta el 14 de julio, que han publicado este martes el New York Times y el Washington Post, y que dan detalles de las décadas de disfunción familiar de los Trump que han dado forma al actual líder de EE.UU. quien, según la editorial Simon & Schuster, “ahora amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social del mundo”.

El Times destaca en su artículo que Mary Trump, una psicóloga clínica, no tiene ninguna duda de que el mandatario es un narcisista, ya que cumple con nueve criterios clínicos que apuntan a este tipo de trastorno mental. Y aun así, señala, ese diagnóstico tampoco refleja la totalidad de los problemas psicológicos de Trump.

“El hecho es que las patologías de Donald son tan complejas y sus comportamientos muchas veces son tan inexplicables que llegar a un diagnóstico preciso y completo requeriría de larga serie de pruebas psicológicas y neurofísicas que nunca se sentará a hacer”, dice Mary Trump en “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (“Demasiado, pero nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”) .

Además, asegura que el magnate reconvertido en político ha estado tan recluido la mayor parte de su vida adulta, gracias a la fortuna de su padre, que “no hay forma de saber si prosperaría, o incluso sobreviviría, él solo en el mundo real”.

Mary Trump, que no tiene relación con el núcleo de la familia Trump desde hace años, también describe a su tío como un producto de un padre extremadamente dominante, Fred Trump, a quien siempre quiso complacer.

La psicóloga es hija del hermano mayor de Donald Trump, Fred Jr., que fracasó en su intento de encargarse de los amplios negocios inmobiliarios del patriarca de la familia y acabó muriendo con 42 años de una enfermedad relacionada con el abuso del alcohol.

A Donald, sin embargo, le fue bien en el negocio de su padre y esquivó sus desprecios porque su personalidad era útil para los objetivos del patriarca, a quien describe como un “sociópata”: “Eso es lo que hacen los sociópatas: se apropian de otras personas y les usan para sus propios fines, de forma despiadada y eficiente, sin tolerancia hacia la disconformidad o la resistencia”.

Cuenta, además, que Fred Trump limitó el acceso de Donald a sus propios sentimientos, por lo que “pervirtió las percepciones del mundo de su hijo y dañó su habilidad de vivir en él”.

Se adentra asimismo en varios detalles de la vida del presidente estadounidense, como el hecho de que Trump hizo que otra persona realizara sus propias pruebas de acceso universitarias, que recibieron una puntuación tan alta que le llevaron a ser admitido en la prestigiosa escuela de negocios de Wharton de la Universidad de Pennsylvania.

La autora revela, por otra parte, que la propia hermana del mandatario, Maryanne Trump Barry, le describió como un “payaso” cuando anunció su candidatura a la presidencia, y se mostró sorprendida por el apoyo recibido por los cristianos evangelistas en EE.UU., ya que el magnate “no tiene principios. ¡Ninguno!”.

“La única vez que Donald fue a la iglesia fue cuando estaban ahí las cámaras”, dijo la hermana de Trump a la autora del libro durante una comida en 2015.

Mary Trump también recuerda la muerte de su padre en 1981, y subraya que los Trump enviaron a Fred Jr. sólo al hospital la noche que murió, ya que nadie le acompañó.

Esa misma noche, arguye la psicóloga, Donald Trump fue al cine.

Este lunes, Simon & Schuster decidió adelantar la fecha de publicación del polémico libro desde el 28 de julio al 14 dada la “alta demanda y el interés extraordinario” que ha despertado la obra, según un portavoz de la editorial.

La decisión de la editorial se produce después de que una corte de apelaciones levantara la semana pasada un bloqueo temporal impuesto por un juez de Nueva York tras una denuncia impuesta por el hermano de Donald Trump, Robert Trump, que está intentando detener su publicación.

Según las alegaciones de la familia Trump, el libro viola un acuerdo de confidencialidad relacionado con la herencia de Fred Trump, que falleció en 1999.

Sin embargo, Simon & Schuster afirma que las copias ya se han imprimido y se han distribuido a los vendedores, mientras que el adelanto de fecha rebaja la posibilidad de que se vuelva a bloquear la publicación del libro.