Prince Royce revela que dio positivo a COVID-19

Prince Royce sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que confirmó que fue diagnosticado con coronavirus y actualmente se encuentra recuperándose de dicha enfermedad.

“Fui diagnosticado con el COVID-19 y estoy en el día número 12 desde que comenzaron los síntomas. Mi caso ha sido leve y me estoy sintiendo bien”, manifestó.

El intérprete de bachata contó que han pasado dos semanas desde que le comenzaron los síntomas, los cuales fueron dolores de cabeza fuertes y fiebre sobre 38,5°.

“Dije ‘voy a ir a hacerme el examen solo por ser responsable, pero no creo que lo tenga’. Y así fue cómo descubrí que estaba contagiado”.

“Les comparto esto hoy para pedirles de corazón que por favor no bajemos la guardia – este virus es real – y podemos estar contagiando a los demás sin siquiera saber que lo tenemos. Yo no pensaba que lo tenía pues no me sentía tan mal y si no me hago la prueba tal vez estaría propagando el virus, sin saberlo”, explicó el artista de 31 años asegurando que hasta este momento desconoce cómo contrajo la enfermedad.