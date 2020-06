Cynthia Klitbo comienza a resentir los estragos de la falta de oportunidades en México tras la pandemia del coronavirus, misma que la hizo perder su exclusividad con Televisa, por lo que no descarta irse a vivir fuera del país azteca y trabajar de “lo que sea”.

“Tengo muchas ganas de salir un rato de México, tener esa experiencia y si no, lo he estado hablando con mi hija y con mis hermanos mayores que están en Canadá, sí así sigue la situación en México pues yo podré seguir haciendo esto (entrevistas) desde Canadá y muy probablemente cierre casa…”

“Gracias a Dios tengo la nacionalidad canadiense también y emprendiendo en lo que sea mientras me meto a mi medio…”, reveló en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Asegurando que no le da miedo buscar trabajo de cualquier cosa, la reconocida villana de las telenovelas agregó que a pesar de que muchos no crean que acepte una oferta laboral de otra cosa que no sea su profesión, la realidad es otra.

“‘Así de ¡ay cómo crees que vas a ir a ser mesera!’, no me importa, mi hija no tiene la escuela gratis en Canadá y en lo que yo me acomodo y empiezo a ver un programa de radio, en donde me meto o extreo, o lo que sea, yo por lo menos estoy junto a mi familia, mis tíos, mis primos, hermanos, todos allá…”.

Por último, la artista explicó que a pesar del miedo que esta decisión le genera, no puede darse el lujo de quedarse con los brazos cruzados, sobre todo porque su hija aún depende de ella.

“Da miedito porque yo estoy solita y tengo mucha gente que vive de estos ojos, de esta espalda, pero Dios nunca me ha abandonado, entonces es tener fe, no tenerle miedo al trabajo, yo no le tengo miedo al trabajo y si es necesario limpiar una casa la limpio, el chiste es trabajar, y si tengo que acabar de panadera, acabo de panadera, de nana, no me importa, no le tengo miedo al trabajo, tendré que hacer lo que tanga qué hacer para sacar adelante a mi hija y la cabeza… de plano”, remató.