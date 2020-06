Reportan corte de energía eléctrica

San Juan del Río, 26 Junio 2020.- Habitantes de la comunidad de Palmillas, reportaron que tienen ya más de veinte horas sin el suministro de energía eléctrica, por lo que hacen un llamado a la Comisión Federal de Electricidad, para que se les atienda y se restablezca el servicio.

Señalaron que el “apagón” se registró desde las cinco de la tarde de ayer jueves debido a la lluvia que se registraba y que hasta el momento la CFE no se ha presentado a realizar las reparaciones, pese a que han reportado el desperfecto en varias ocasiones.

Así lo denunció el usuario Pablo Cazares, quien señaló “La Comisión Federal de Electricidad, cada día peor, 20 horas y no hay servicio en Palmillas, marcas al 071 y solo te dicen vamos hacer el reporte, no te dejan pasar a la oficina de Pablo Cabrera, mil veces carajo, son 20 horas nunca había pasado”.

Sostuvo que son varias calles de la comunidad de Palmillas que no tienen energía eléctrica desde ayer en la tarde, como son Banthi, Naranjos, Nacional, Solidaridad, Solari y la Cañada, donde todos los vecinos han hecho ya su correspondiente reporte.

Reiteró “desde ayer a las cinco de la tarde se comenzaron a hacer los reportes y solo te dicen que ya fue la camioneta, que ya fue y no es cierto, lo que más me molesta que yo fui en la mañana para hablar con el gerente y no me dejaron pasar”, subrayó.

Dijo confiar en que el problema se pueda solucionar a la brevedad, ya que hay desesperación entre la población al carecer de la energía eléctrica, toda vez que no pueden realizar sus actividades domésticas y comerciales.