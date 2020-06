Claudia Álvarez se separará de su hija Kira a seis meses de haberla traído al mundo por la pandemia de coronavirus, pues como se reintegra al mundo de las telenovelas, debe seguir ciertos protocolos de la “nueva normalidad”, los cuales le impiden llevar a su primogénita al trabajo, a pesar de que antes tenía planeado hacerlo de ese modo.

“Dualidad de emociones porque tengo muchos sentimientos por no poder compartir a mi bebé con mi familia, con mis amigos, poderla traer aquí al foro como yo tenía pensado que iba a ser, entonces ahorita me estoy separando de ella porque después ya no la voy a poder traer y siendo horrible…”

“Pero no soy ni la primera mujer ni la última que tiene que trabajar y tiene una bebé”, explicó en entrevista para el programa Hoy.

De la misma forma, Claudia no perdió oportunidad para agradecer el apoyo de su esposo Billy Rovzar, quien será el encargado de cuidar a la niña mientras ella desempeña su labor profesional dentro del melodrama “Vencer el desamor”.

“Él va a ser amo de casa ahora, él se queda a hacer home office mientras yo trabajo, y él está feliz de que me realice como mujer… los momentos que tenga que estar con mi bebé le voy a dar lo mejor y mi 100 por ciento”, remató.