Comportamiento de Boyer en Rebelde

Zoraida Gómez, quien dio vida a José Luján en la exitosa telenovela juvenil Rebelde, contó algunas anécdotas que vivió en esa época junto a Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María y los demás protagonistas del proyecto durante una transmisión en vivo a través de YouTube; sin embargo, lo que más llamó la atención fue sus declaraciones sobre Angelique Boyer.

“Debido al éxito la novela no duraba una hora, la novela duraba una hora y media y ahí sí para que vean no dormíamos, o sea los llamados eran mortales, vida personal por supuesto que no había”.

“Gracias a Dios nosotros siempre con mucho respeto y mucho compañerismo y por eso salió todo adelante bien pero sí ya era un cansancio, sobre todo también de los chavos del grupo ya muy evidente. Sí gracias a Dios nos fue a todos superbien pero sí la sufrimos”, dijo la actriz mexicana.

Acto seguido, Gómez recordó y alabó la unión del elenco de la exitosa trama a pesar de que todos tenían diferentes personalidades, instante en el que puso como ejemplo a Angelique Boyer.

“Era como de las más chiquitas de la novela, entonces era una chica literalmente muy chiquita, pero con una mentalidad de una chava de 30″.

“Me acuerdo que cuando nos invitaban a alguna fiesta o una reunión o queríamos ir a divertirnos Angelique no podía ir porque su mamá no la dejaba hacer muchas cosas y nosotros no entendíamos por qué, entonces estaba como muy cuidada, su comportamiento era un comportamiento como de una mujer muy madura”.

Asimismo, la artista que actualmente se encuentra embarazada destacó la personalidad honesta de Boyer, algo que considera muy difícil de encontrar en el medio del espectáculo.

“No es una mujer que te diga algo para quedar bien contigo. Para nada. Al contrario. Es como si casi, casi si me caes mal te lo digo y no tengo por qué ser falsa contigo”.

“Es una mujer como super transparente, o sea una mujer absolutamente madura… no se prestaba tanto al jugueteo, al desmadre, era como más asentadita, más seriecita por así decirlo”, destacó.

Aunque Angelique Boyer no ha respondido a las declaraciones de Zoraida, lo que sí hizo fue publicar varios clips en sus historias de Instagram externando su emoción y admiración de poder colaborar junto a Leticia Calderón dentro del melodrama “Imperio de Mentiras”, a quien considera una excelente primera actriz.