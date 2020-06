México, 23 jun (EFE).- Más allá de dar su opinión sobre la LGBTfobia, la influyente trans mexicana Ophelia Pastrana quiere aprovechar su visibilidad para difundir un discurso alternativo y más constructivo. “Para mí, ser una persona de la diversidad es un privilegio”, asegura.

“Me gusta resaltar lo positivo y crear una visión donde se entienda que el mundo es diverso y que hay un grupo de gente que es excluyente. No es que el mundo sea normal y hay unos raritos, las personas LGBT, por allá”, cuenta este martes en entrevista con Efe a pocos días de la Marcha del Orgullo LGBT de Ciudad de México, que esta edición será virtual por el coronavirus.

Pastrana, una de las mujeres trans con más seguidores en redes sociales, lamenta que es “común hablar de historias negativas” en torno al colectivo LGBT sin cuestionar a los agresores, lo que supone un “castigo doble mediático” para las personas discriminadas.

“Cuando un papá corre (echa) de casa a su hijo por ser gay, se acepta que así son los papás y se entrevista al niño gay corrido. Nadie se toma el tiempo de ir a cuestionar al papá”, ejemplifica.

Por eso, Ophelia Pastrana aprovecha su “megáfono” para “mantener un discurso que sea congruente hacia la construcción de la diversidad”, ya que considera que “ser una persona trans es un privilegio”.

“¿Nosotras qué le vamos a hacer? Seguimos existiendo. ¿Qué culpa tengo yo del racismo y de la homofobia? Aunque aquí estoy yo, respondiendo a las preguntas de la homofobia”, expresa.

VULNERABILIDAD FRENTE A LA PANDEMIA

La crisis del coronavirus, que se ha llevado unas 22.500 vidas en el país, ha afectado poco laboralmente a esta youtuber, física, economista, comediante y una de las 100 mujeres más poderosas de México, según la revista Forbes y la BBC.

“La COVID-19 no me afectó, de hecho me benefició porque más gente consume internet” debido a la cuarentena, comenta Pastrana, aunque no le cabe duda que el colectivo LGBT es especialmente vulnerable en esta pandemia.

Muchas personas tienen que convivir con familias a las que “les encanta negar la existencia de la diversidad”, mientras que “el servicio médico es generalmente negado” a las personas trans, sostiene.

“Yo he tenido la situación donde en un hospital no me han tratado porque no sabían bien qué hacer conmigo. Tuve un accidente y me tuve que ir a casa porque en el hospital no me dieron servicio. No quiero saber cómo se ve eso en una situación de pandemia”, relata.

Además, como gran conocedora de internet y de la comunicación, lamenta que durante la pandemia las redes y los medios se hayan inundado de bulos como la falsa relación entre el coronavirus y la tecnología 5G.

“¿En qué momento los medios son así de irresponsables y desconocedores de la ciencia? Me da mucha lástima ver cómo colapsó el sistema mediático en un momento como ahorita”, asegura.

¿REGRESIÓN DE DERECHOS EN MÉXICO?

De origen colombiano, Pastrana (Bogotá, 1982) se mudó hace 10 años a México, por ser el país líder en la producción de contenido para internet en español, donde se nacionalizó como hombre y posteriormente hizo la transición de género.

Fue la primera mujer trans en modificar su nombre y género en la carta de naturalización en México, y considera que el país ha avanzado mucho en las últimas décadas, sobre todo la capital, que es “un pequeño oasis” de derechos.

Sin embargo, ve un “retroceso” luego de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, haya propuesto la eliminación del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), porque lo considera costoso, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) denuncie falta de presupuesto.

“Lo más triste es que el único candidato que estaba a favor de la diversidad esté ahora deshaciendo las únicas agencias, instituciones y espacios que defienden la diversidad”, opina.

Ophelia Pastrana destaca que el año pasado “fue el año más peligroso para ser una persona LGBT en México en su historia”, con al menos 117 asesinatos, según la organización Letra S.

Frente a esto, lamenta que las mujeres trans sean a veces discriminadas incluso por “mujeres feministas radicales” que no las consideran mujeres.

“Imagínate cómo las mujeres trans estamos peleando por el derecho o el lujo de que nos dejen ser parte de los feminismos. Qué triste es eso”, concluye.