San Juan del Río, 22 Junio 2020.- Al dar inicio a la entrega de cubrebocas en el centro de la ciudad, el Presidente Memo Vega, sostuvo que su gobierno está trabajando “Con toda la fuerza y la voluntad”, para cumplir a la ciudadanía.

“Hoy entregue moto patrullas, hay obra pública en proceso, el Covid no nos detiene, hay mucho que hacer”, subrayó Memo Vega.

Apuntó que el Gobierno Municipal está en marcha, está trabajando y este día iniciaron con la entrega de 10 mil cubre bocas, que serán entregados diariamente, no solo en la cabecera municipal sino también en los barrios, colonias y comunidades rurales de todo el municipio.

Memo Vega, precisó en entrevista que la idea de entregar los cubre bocas a la ciudadanía, es reforzar las medidas sanitarias. “le estamos pidiendo a la gente que se cuide y les estamos dando este apoyo, porque no está de más que el gobierno ponga el ejemplo y que tenga estos programas de estar vigentes aquí en la calle”.

Fue certero al señalar “que la gente vea que el gobierno municipal, si está, si apoya, no respondemos por gobiernos de otros niveles más que el estatal que también nos apoya aquí estamos con mucho gusto”, puntualizó.

Vega Guerrero, explicó que se ha iniciado con la rehabilitación de los parques y jardines de la ciudad, como parte del regreso a la normalidad.

“Va avanzando, no es de golpe, pero tenemos que trabajar, cuidarnos y entender que esta pandemia no se ha ido y no se va ir, así que hay que aprender a vivir y a convivir con ella, cuidándonos todos, sana distancia, lavarse las manos, cubre boca y no salir sino tenemos a que salir”, concluyó diciendo el Presidente Memo Vega.