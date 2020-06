Mon Torales varada en Qatar desde hace 3 meses

Mon Torales, quien se dio a conocer en el reality La Academia del año 2018, reveló que se encuentra desesperada y pidiendo ayuda de las autoridades mexicanas luego de estar varada en Doha, Qatar, hace 3 meses.

Tras conseguir trabajo gracias a una agencia que se encuentra el Medio Oriente junto a otras 4 amigas con quienes conformó un grupo musical, la ex académica nunca imaginó que a los pocos meses estaría viviendo una historia de terror a raíz de la pandemia del Covid-19.

“Tenemos 3 meses con este problema, pero estamos en espera y en espera, o sea, nosotros llegamos desde diciembre… somos un proyecto musical de 5 chicas… nos contratan para dar una serie de shows en un hotel aquí… en marzo 14 nos dicen ‘hoy es su último día, mañana regresan a México porque inicia formalmente la cuarentena’, la agencia de talentos que nos contrató nos trajeron así por varias semanas”, contó la joven en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Acto seguido, Mon relató los abusos que ha padecido durante estos meses de confinamiento.

“Diez veces nos han atrasado el vuelo… ya no tenemos dinero, no nos están pagando nada, ya no podemos… tenemos una comida al día en un comedor para empleados que adaptó el hotel donde trabajábamos, entonces pues si no nos levantamos, no comemos. El comedor de empleados donde vamos a comer ya también hay infectados, mis vecinas que son de Filipinas, también están infectadas… ¡plis, ayúdenme!”.

Finalmente, la cantante pidió apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores con la finalidad de ser escuchada y que la auxilie ante esta terrible situación que está viviendo junto con otras mexicanas integrantes del grupo Mocka Ladies.