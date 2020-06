Héctor Soberón y Michelle Vieth se han enfrentado en diversas ocasiones tras su fallido romance, y aunque en este momento se había detenido el ataque entre ambos, el actor reveló que la última confrontación con su ex lo ha llevado a recibir amenazas a través de las redes sociales.

“He tenido que cancelar a mucha gente… en cuanto a Twitter y a Instagram tengo bloqueadas ciertas palabras, de repente ponen palabras altisonantes y yo no las leo, he recibido muchas amenazas a raíz de lo que comentó mi difunta, entonces sí he recibido muchas amenazas”, relató.

Asegurando que su actual esposa es quien le pide que no se enganche con los ataques de los internautas, Héctor considero que el tiempo le ha dado la razón en cuanto a sus conflictos con Vieth, pues solo basta con comparar su vida tranquila con la que actualmente tiene la actriz.

“Me han atacado mucho y al final del día todas las ex parejas están bien, yo estoy estable, acabamos de cumplir 15 años de matrimonio, tengo 2 hijas maravillosas, mi matrimonio está perfecto, está muy estable; y la contraparte por qué con todas sus ex parejas siempre ha acabado mal, con todos acaba mal… ¿todos somos malos?”, replicó.

Finalmente, Soberón dejó en claro que su intención nunca ha sido mostrarse como víctima de su ex. “Al final del día vivimos en una doble moral, todo mundo puede decir cosas de la mujer, pero siempre la mujer va a salir airosa, y eso a veces se aprovecha… yo aquí ni voy a ser víctima ni victimario, simplemente he puesto las cartas sobre la mesa… y he hablado con la verdad y con hechos”.