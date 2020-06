Bárbara de Regil en nueva polémica

Bárbara de Regil no ve la suya, y luego de ser señalada por los internautas como racista tras externar su descontento con un filtro de su celular que la hacía ver con un tono de piel más morena, ahora un joven dio a conocer la mala experiencia que tuvo al trabajar con la actriz.

Después de hacerse viral un video en el que Bárbara comenta: “Ay, qué prieta, no, ¡qué feo!”, el estilita identificado como Ricci Fuentes aseguró que la también influencer fue déspota y grosera durante una sesión de fotos a la que además llegó tarde.

“Cuando por fin llegó al llamado, llegó acompañada de su mamá y de su chofer. Llegó gritándoles a dos asistentes de ella que estaban ahí en el llamado y les reclamo por no avisarles para que les llevaran sus brochas de maquillaje (sic)”, contó Ricci.

Pero eso no fue todo, según Fuentes, la protagonista de Rosario Tijeras también maltrató a la maquillista y a la persona que la iba a peinar por no tener una base de maquillaje de su marca preferida y a la otra por quererla peinar con indicaciones del fotógrafo y no de ella.

Fue en este momento en que De Regil explotó: “Y comenzó a gritar y decirle a su mamá: “sabes qué? Vámonos no puede ser que no hagan su trabajo (cuando ella no dejo trabajar al equipo)” y en esto le dijo a Mich (peinador) tú préstame un sepillo o un peine Wey” (sic)”.

El relató no paró ahí, pues Ricci también contó que Bárbara de Regil trata mal a su madre, además de que no sería la primera vez que muestra su actitud prepotente, pues al parecer una proveedora de bikinis, una empleada de la tienda Costco y algunos choferes igualmente han vivido malas experiencias con ella.