Comida para llevar en fondas de mercados

San Juan del Río, 3 Junio 2020.- Duro y tupido le ha pegado la contingencia por el Covid-19, a los propietarios de las fondas de comida en los mercados públicos de San Juan del Río.

Los propietarios en cambio no han bajado la guardia y diariamente preparan los mejores platillos típicos de la cocina mexicana, para atender a los clientes que llegan a solicitar servicio, todo para llevar, debido a las medidas por el cerco sanitario para evitar contagios de coronavirus.

Laura González García, encargada de la Fonda Laura, en el popular Mercado Juárez, dice que no es un secreto que la contingencia sanitaria ha afectado las ventas en todos los sectores de la economía del municipio.

“Usted mismo ve que no hay ventas, son contadas las personas que acuden por sus alimentos para llevar, pero no nos queda de otra más que aguantar y seguir prestando el servicio”.

Las fondas que permanecen abiertas, diariamente preparan platillo con productos frescos y exquisitos, ya que Laura refiere que el sazón es casero y con la experiencia de muchos años, por lo que es del agrado de los comensales.

Explica que en un afán de lograr atraer a los comensales, han bajado los precios de sus comidas, ya que normalmente un paquete de comida que daban en 65 o 70 pesos, ahora lo tiene a 50 pesos, pero aun así , no hay repunte.

La entrevistada lamentó que ante esta situación haya tenido que recortar parte del personal, “ya solo me he quedado con la cocinera y un lavaplatos, yo misma me encargo de atender a los pocos clientes que nos llegan”, al aseverar que no sale para pagar sueldos.

De hecho, ante esta situación se redujeron los salarios de los trabajadores y se les apoya con los alimentos para que la vayan pasando y sobrellevando, toda vez que ellos también tienen familia,.

Finalmente dijo que no queda más que apechugar y no rendirse, en espera de que esta situación pronto mejore y todo se reactive con normalidad, por lo que aprovechó para recomendar a la gente que acuda a comprar su comida en las fondas del mercado con el propósito de que todos se apoyen a la reactivación de la economía.