Empleados de Facebook organizan huelga virtual

Las protestas contra el racismo causadas por el asesinato de George Floyd continúan en Estados Unidos.

Las distintas revueltas en todo el país contra la discriminación racial de la población afroamericana suceden simultáneamente en el país; recientemente Facebook ha sido vinculada por una polémica dentro de su compañía, dando como resultado una huelga virtual por parte de sus trabajadores.

En días recientes los trabajadores de la compañía han denunciado una serie de prácticas y políticas que contribuyen a perpetuar las desigualdades raciales dentro y fuera de la empresa.

Numerosos empleados aseguran que durante muchos años, Facebook ha mostrado un sesgo racial contra la población afroamericana tanto dentro de la compañía como en su manejo general de la red social.

Lo que inició de nuevo las protestas de sus trabajadores fue el hecho de que la compañía se negó a calificar como ofensiva una publicación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre las protestas relacionadas a la muerte de Floyd:

“Estos matones están deshonrado la memoria de George Floyd y no voy a dejar que esto pase. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que los militares están con él hasta el final. Cualquier dificultad y estaremos tomando el control, pero, cuando los saqueos empiezan es cuando los disparos también empiezan. ¡Gracias!”, expresó el mandatario en su cuenta el 29 de mayo.

Facebook informó que evitaría tomar acciones al respecto, bajo la intención de conservar la libertad de expresión en su plataforma.

Asimismo con relación a esto, Mark Zuckerberg declaró en una entrevista que su compañía: “no debe ser el árbitro de la verdad de todo lo que dice la gente en Internet”.

Sin embargo, sus empleados describieron el hecho como un nuevo ejemplo de que las acciones de la compañía tienen represalias contra de la población afroamericana. En una plataforma de mensajería interna, un trabajador declaró:

“la retórica de odio por parte del presidente Trump, promueve la violencia contra manifestantes negros y no merece ser defendida por el principio de la libertad de expresión”.

Por su parte, otro empleado añadió: “Tal vez cuando estemos en el medio de una guerra racial cambiará la política”.

Varios empleados publicaron sus críticas en Twitter y en una encuesta relacionada con la decisión de Zuckerberg, más de mil votos estuvieron en contra y sólo 19 a favor; incluso distintos trabajadores amenazaron con su renuncia si esta no se revertía.

No obstante, todas estas críticas no son las primeras en la compañía, Mark Lucie, ex empleado, quien renunció en 2018 al publicar un documento titulado “Facebook le está fallando a sus empleados negros y a sus usuarios negros”, donde asegura que hay un largo historial que muestra cómo la empresa no contempla a sus trabajadores afroamericanos.

Un año después un grupo anónimo de trabajadores publicaron otro documento titulado “Facebook empodera el racismo en contra de sus empleados de color” donde se aseguró el problema sólo se vio exacerbado.

Actualmente, cientos de empleados realizaron una huelga para evidenciar que no creen la situación haya cambiado.

Finalmente, en lo que pareció ser un intento de reparación de daños, Zuckerberg anunció donaría 10 millones de dólares a organizaciones dedicadas a la lucha racial y también realizó una publicación expresando su apoyo a los manifestantes.

Empero, las acciones fueron recibidas con más críticas y hasta el momento los empleados mantienen su postura de seguir con una huelga virtual o renunciar.