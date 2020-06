Erika Buenfil responde a acusaciones de Ávalos

Erika Buenfil se sinceró con sus seguidores durante un live en su cuenta de Instagram en el que no pudo evitar hablar de la reciente controversia en la que ha sido envuelta, luego de que Alejandra Ávalos acusara tanto a ella como a Laura Flores de agredirla por su aspecto físico al inicio de su carrera artística.

Aunque al principio trató de tomarlo con humor y compartió un video de Tiktok en tono de broma, Buenfil asimiló la polémica en la que ha sido involucrada y manifestó su descontento.

“Déjenme de molestar, yo no molesto ni me meto en la vida de nadie, y no se trata de contar si fuimos, si no hicimos y de insultarnos y de agredirnos”, sentenció.

Al respecto de su nueva postura, Erika confesó: “Laura Flores me mandó un mensaje temprano para decirme ‘¿Erika qué está pasando?’, no sé (le dije), traté de no hacer caso, pero es triste porque evidentemente es una nota, y luego en este mundo ahorita pues el chiste es atacarnos y lastimarnos y no se vale, yo respeto a todo mundo, estoy en mi foro de trabajo, con todas las medidas y las precauciones, cansada de trabajar, de un día pesado, y cansada de estar leyendo tantas cosas”.

Tratando de acabar con la disputa, la actriz de la telenovela “Te doy la vida” agregó: “Si fue cierto o no fue cierto no lo sé, yo lo único que sé es que es mentira y que he sido una mujer que ha trabajado toda la vida con muchas ganas para salir siempre adelante, les deseo lo mejor… gracias por el apoyo, por las palabras bonitas, mientras yo trabajo, otras personas hablan de mí, en su casa, entonces yo lo único que puedo decir es que se pongan a trabajar, que le echen ganas, que le echen huev**, y que le echen para adelante la vida, de la manera que sea, con el talento que Dios les dé, y con la capacidad que Dios les dé, como todo mundo, como lo he hecho yo, entonces déjenme en paz”.

Cabe señalar que luego de compartir su postura, Erika Buenfil decidió eliminar el video de su cuenta de Instagram y hasta este momento ya no ha vuelto a hablar del tema.