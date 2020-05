María del Rocío Fernández García, conocida como Maribel Guardia, es una de las figuras más reconocidas en el mundo del entretenimiento, pero además de sus facetas como actriz, cantante y conductora, la costarricense tiene al mundo impresionado por lo bien que luce a su edad.

Aunque Guardia reconoce que fue bendecida con una excelente genética, con motivo de su cumpleaños 61 este 29 de mayo, recopilamos los secretos que le permiten mantener su envidiable belleza.

Rostro: Esta es una de las áreas en su cuerpo que la actriz más procura y lo que acapara la atención es lo conservada que luce, al respecto comenta:

“La piel hay que cuidarla, ahora me cuido muchísimo del sol, porque es que el sol es envejecimiento prematuro chicas, hay que protegerse mucho la piel”.

“Si quieres tomar un poquito de sol, ya muy tarde como a las 4 de la tarde o 5, nunca jamás arderse, solo tomar un poquito de color”.

“En casa me levanto en la mañana, me limpio mi cara con mi rutina normal y luego me paso dos hielos hasta que se deshagan porque te cierran los poros, te deja la piel maravillosa y el maquillaje te dura todo el día”.

“Se los recomiendo mucho, es una receta maravillosa para la piel”.

Siempre que llego a la casa me desmaquillo completamente, agarro una toallita y la pongo caliente sobre la piel, eso me abre los poros para que funcionen las cremas, siempre me pongo mis cremas para la cara, para los ojos y para el cuello”.

Cabello: Otra de las cualidades de la actriz es su hermosa cabellera negra, que tampoco se ha visto afectada con el paso del tiempo y sobre su cuidado revela:

“Se pueden poner crema de las hemorroides en el cabello porque está hecho de aceite de hígado, es barato, se lo ponen, lo pueden dejar toda la noche y al día siguiente se lavan el pelo con shampoo”.

“También el aceite de oliva para el pelo, pero recuerden siempre que es a la mitad del pelo, porque hay gente que se lo pone en la raíz y eso tira el pelo”.

“Entonces a la mitad del pelo lo pones, te lo dejas todo el tiempo que puedas, te metes a bañar, te lavas el pelo con shampoo y te queda espectacular. Por las noches me pongo tratamientos, pero con el pelo seco”.

Piel: Sobre como lucir una piel joven y radiante la actriz compartió:

” El azúcar gruesa es para exfoliarse las piernas, con miel también, la miel es riquísima, también a veces si no hay nada de eso, la espumita del jabón te va exfoliando, te quita la piel muerta, eso hace que tus piernas se vean siempre brillantes y la piel rica, la piel siempre hay que estarla cuidando”.

Cuerpo y abdomen: Sin duda, el cuerpo de Maribel, es de lo más admirable y asi es como lo ha logrado mantener por tantos años:

“Hay una rutina que hago yo de 7 minutos, lo importante es que lo haces rápido y si funciona, si lo siente el cuerpo, a veces te exiges, no vas a al gimnasio porque es una hora, pero en tu casa. Hago esa rutina y mis abdominales, porque me gusta tener mi estomago bonito”.

“Lo mejor para que los abdominales funcionen es hacer una caminata o trotar y después hacer los abdominales y es el momento que más quema grasa el estomago, empiecen con 10, 4 series de 10 y verán cómo cada vez tienen más fuerza en el estomago para poder hacer más”.

“No importa si eres delgada, puedes ser flaquísima, pero si tu cintura tiene un poco de grasa puedes tener problemas para el corazón, para mí es muy importante, lo cuido mucho, si me preguntas cual es la parte que más me gusta de mi cuerpo, mi estomago me encanta”.

Dieta: Y aunque hay quienes creen que la belleza de la actriz se debe a costosos tratamientos, ella comparte su mejor tip:

“Tal vez mi único secreto es que siempre me he mantenido en el mismo peso, ósea yo peso lo mismo que cuando tenía 15 años, subo tres kilos y los bajo, porque luego subes tres, luego cuatro, luego cinco y ya luego son 10 kilos, que es difícil bajarlos”.

“Tengo muy buena genética, pero también tengo buenos hábitos, yo me como un salmón y una ensalada y sí, me como un chocolate, pero no como arroz, no como tortillas, hay gente que come el arroz, las tortillas y el chocolate”.

“Siempre me como cuatro almendras en ayunas, la almendra es buenísima, tiene mucha proteína y tiene aceite del que te limpia las arterias, pero aparte tiene una sustancia que irriga el cerebro que hace que no tengas ganas de comer carbohidratos todo el día”.

“Te lo comes antes del desayuno y te va a bajar las ganas de estar comiendo carbohidratos que son tan ricos, te baja un poco eso, porque dicen que la primer sustancia que te metes al cuerpo, incluyendo las ensaladas que son carbohidratos, te dan ganas de comer carbohidratos todo el día”.

Y me tomo un multivitanímico en polvo, tomo calcio, si creo que son muy buenos los suplementos, cosas que no son naturales no me gustan, al final lo importante es la alimentación, de nada vale que te metas cosas si no haces una buena dieta, de nada sirve el ejercicio”.

Cirugías: Finalmente y debido a la exigencia de su trabajo, la actriz confiesa que si ha tenido que recurrir al bisturí en un par de ocasiones.

“Me opere el busto y me opere la punta de la nariz porque una vez iba a hacer una novela y un productor me dijo ´no, usted se tiene que operar la nariz’ y no me quede en la novela, me opere la punta de la nariz y ese mismo productor me llamo después y me dio “Prisionera de amor”.

A veces es duro que tengas que cambiar cosas de tu físico, pero bueno, en esta carrera nosotros vendemos imagen.