San Juan del Río, 27 Mayo 2020.- Los estados podrán tener su propio semáforo siempre y cuando sea para incrementar las medidas de protección sanitaria, dijo Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

En entrevista con el periódico La Jornada, la titular mencionó “El semáforo y su metodología es federal. Ahora, si el semáforo federal te dice ‘estás en rojo’, entonces, tú no tienes manera de abrir. Si el semáforo te dice ‘esta región está en verde’, tú sí tienes opción de abrir o no abrir. Ese es el matiz: pueden reforzar al alza pero no a la baja”.

Durante la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), en la cual participaron Sánchez Cordero y el canciller Marcelo Ebrard, y funcionarios del sector Salud, se incluyó la posibilidad de que los estados tengan su propio semáforo.

En la discusión encabezada por el gobernador de Yucatán, diversos gobernadores propusieron posponer el regreso a la “nueva normalidad” a partir del 15 de junio, para que sea una reapertura gradual en actividades.

El mandatario de Guerrero fue quien propuso esta reactivación incluidas las esenciales, mientras que el de Campeche solicitó que se considere a la industria petrolera como esencial, al menos en el municipio de El Carmen, debido a las características que presenta el estado.

Además ven como necesidad comenzar con las actividades, ya que, algunos presentan problemas económicos, y requieren de sus actividades esenciales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó que autorizó a la Secretaría de Hacienda iniciar la distribución a los estados de los recursos del fondo de contingencia, que cuenta con casi 60 mil millones de pesos.

Estos apoyos son para los estados, llamado Fondo de la Atención de Emergencias (Fonden) pero también pidió a los gobernadores un plan con medidas de austeridad.