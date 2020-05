Jacqueline Bracamontes reveló que este tiempo de confinamiento junto a su familia la ha hecho pensar en un nuevo proyecto en el que incluiría a toda su familia.

Durante la charla que sostuvo con el conductor Jomari Goyso, la actriz aseguró que en estos momentos en que ha tenido que convivir las 24 horas del día con sus hijas y esposo, es que pensó en la idea de hacer un reality show.

Pero no todo quedó en esa declaración, pues inclusive reveló que ya tiene hasta en el nombre del proyecto, el cual se titularía: “Keeping up with the Fuentes Bracamontes”.

Además de ello, la actriz y conductora contó cuál ha sido el personaje que más le gustó interpretar en una telenovela y volvió a confirmar que no desea convertirse nuevamente en madre.