Ninel Conde despotrica contra Giovanni Medina

Ninel Conde sigue luchando por ver a su hijo Emmanuel, luego de que hace más de dos meses su ex pareja y padre del menor, Giovanni Medina, no le permita reencontrarse con él.

Después de que Medina asegurara que la última vez que estuvieron juntos la cantante abandonó su casa pasadas las cinco de la mañana y “no precisamente por cuidar a su hijo”, la cantante y actriz respondió:

“Como no supera que yo ya no quiero estar con él, que no me gusta, que realmente nunca fue un hombre que me llenó como pareja en la intimidad, no lo supera, entonces ahorita fantasea”.

De la misma manera, el llamado “Bombón Asesino” reveló que su ex pareja tiene problemas con el alcohol, y en entrevista para el programa Despierta América, recordó algunos detalles del último encuentro que sostuvo con él.

“Él sí estuvo tomando bastante porque él toma mucho, todos los días. De hecho, tiene un mueble en donde tiene muchas botellas y toma diario y esa es parte de mi preocupación. Y parte de su trampa de llevarme a su casa, porque yo no quería ir a su casa, yo quería que él me diera a mi hijo para verlo y su condición fue en su casa, para qué, pues ahora ya vemos para qué, era una trampa”, expresó.

Finalmente, Ninel aseguró que no cesará en su intento de recuperar a su hijo, y que además de su ex pareja, las autoridades que le dieron a Medida un papel para tener la custodia del pequeño también están demandadas legalmente.