Laura Zapata envió un contundente mensaje a Paty Navidad y Carlos Villagrán, reconocido como Quico, luego de que los actores aseguraran que el Covid-19 no existe y es parte de una conspiración mundial.

Durante la entrevista que brindó al programa Sale el Sol, la hermana de Thalía dejo ver su postura en contra de Paty y Carlos expresando:

“Paty Navidad como Quico, o sea, no existe (el Covid-19), pues quítate las gafas, quítate la venda de los ojos y no adivines, porque ya el oscurantismo pues pasó, entonces no adivines, infórmate, abre los ojos, ve que está sucediendo… me sorprende muchísimo de las personas que nos dedicamos al arte, porque pues los artistas leemos demasiado, bueno, se supone… bueno, entonces lee, infórmate y además no des opiniones sin bases reales que puedes jalar a alguien que te admira”.

De la misma manera, la actriz aseguró que este tiempo en confinamiento lo ha aprovechado para escribir poemas, siendo uno de ellos en el que compara lo que ha vivido durante la pandemia con su secuestro.

“Llevo ya dos encierros sin objeto, uno se llamaba mi secuestro, con un miedo aterrador que aún recuerdo, y este sin sentido, es el moderno, se llama la pandemia, que te lleva hasta el extremo de ser recluso en tu propio tiempo”, expresó.

Por otra parte, reveló en entrevista para el programa Venga la Alegría que se sintió culpable por la muerte de Yoshio. “Tenía dos días tratando de conseguir con todos mis grupos, con todos mis amigos de aquí de México, de Estados Unidos, tratando de conseguir un medicamento que requería Yoshio, y que en todo México no había”.

Finalmente, la actriz contó que por ahora su abuela de 102 años sigue con diversos cuidados y resguardada en su casa para evitar cualquier contagio de coronavirus.