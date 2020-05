Natanael Cano no se arrepiente por declaraciones

El cantante Natanael Cano decidió hacer frente a la polémica que ha protagonizado en las últimas horas luego de arremeter en contra de Pepe Aguilar.

Durante una entrevista con el empresario y productor Pepe Garza, el joven aseguró que no se siente arrepentido ni piensa ofrecerle una disculpa al intérprete de “Por mujeres como tú”, y brindó su versión de los hechos.

“No me siento mal ni tampoco arrepentido, así pasó y aquí estamos para dejarle claro a la gente más o menos lo que es”, subrayó Natanael.

Posteriormente, mostró una parte del video de la entrevista de Pepe Aguilar con el youtuber Escorpión Dorado donde se hacía referencia al tema de los corridos tumbados, de los cuales Natanael es el máximo exponente en estos momentos, y explicó que su primera molestia fue porque ese clip apareció en televisión nacional y así quedaron las palabras de Aguilar contra su género.

Asimismo, destacó que hizo un primer video de forma respetuosa contra Aguilar en el cual expresó: “Que alguien le explique a Pepe Aguilar, pobrecito, que no sabe qué son los corridos tumbados. Y que para todos hay gusto, pues a él no le gusta toda la música”.

Sin embargo, Cano subrayó que lo que realmente lo hizo explotar fueron las declaraciones que horas después hizo Pepe al referirse así de él:

“Me vale gorro, pero ya entendí, hay un joven que canta música de esa que dicen, de corridos tumbados, que pensó que estaba hablando de él. Qué tan poca autoestima tienes que tener (sic) para que cuando un we* dice ‘se debe de dejar de hacer música pinc** y chafa’, pienses que están hablando de ti, qué pinc** autoestima tan bajita tiene. Para empezar, con todo respeto compa, ni lo conozco a usted. Una canción en la vida jamás he oído tuya. Dios te ayude, que te vaya muy bien y ni siquiera estaba hablando de usted, ni de un género, ni nada”.

Por lo que sin dejar que Pepe Aguilar terminara su live en redes, Natanael retomó su cuenta para despotricar contra él.

“El problema es que yo me emput*, me emput* machín … nos volvió a cachetear por segunda vez sin aclarar nada, ahí fue cuando exploté, en el video que todos agarraron”.

“La neta no me arrepiento ni pido perdón a nadie, simplemente si no tengo humildad por defender lo que a mí me ha costado machín porque yo no traigo nombre, yo no traigo apellido, no vengo de familia, el imperio que yo tengo de corridos tumbados es el imperio que yo voy a defender hasta que me muera porque a mí me costó, las cosas que cuestan pesan”, agregó el joven para defender su postura.

Horas después, Natanael Cano demostró que se encuentra mejor que nunca tras este escándalo, pues a través de sus historias de Instagram reveló algunas imágenes de la fiesta que hizo en su casa con varios amigos, a pesar de que las autoridades piden a la gente que se mantengan con distanciamiento social por el coronavirus, y previo a esto celebró que su número de seguidores siga en aumento, por lo que en Twitter expresó:

“Sigan dándome fama, yo sigo facturando y ustedes en sus casas juntando pa’ la renta”.