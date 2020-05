Anahí retomó sus redes sociales para hablar con sus seguidores y sincerarse al respecto de lo que ha pasado luego de volverse viral en redes sociales tras difundirse un video con su receta para preparar unas enfrijoladas.

En un inicio la ex RBD comentó que se encuentra a pocas horas de cumplir 37 años de edad y será un cumpleaños muy diferente a los años anteriores debido al confinamiento que se vive en México, momento en que destacó todo lo que ha vivido durante su paso por el medio artístico.

“Mañana es mi cumpleaños, en esta situación nos ha tocado a muchos pasar nuestro cumpleaños y esta bien… así que mañana cumplo 37 años, imagínense ustedes todo lo que yo he pasado en 37 años y en la vida que he tenido en este medio y todas las que no he vivido”.

Este detalle la llevó a retomar las burlas que padeció hace algunas semanas en redes sociales y la forma en que lo platicó con su esposo, Manuel Velasco.

“Ayer le decía a mi esposo, porque él me decía: ‘¡qué padre cómo te tomas todo!, de pronto te tomas todo no personal, y eso está padre, y eso está bien porque te sabes de reír de tu misma’, saben de qué estoy hablando, y saben qué le dije: ‘yo creo que llegas a una edad en la vida en la cual, ya te puedes reír de ti misma y no pasa nada, te das cuenta que ojalá de ese tamaño fueran nuestros problemas’, entonces hay que sabernos reír, hay que sabernos tomar las cosas no personales, no pasa nada”.

Restando importancia a todos los comentarios que ha recibido, la actriz y cantante manifestó que a pesar de que estos momentos son difíciles para todos debido al pandemia que se vive en el mundo, trata de ver el lado bueno de la situación y recomendó a sus seguidores “ser humanos” y empáticos con todos.