Familias enteras llevan a cabo sus actividades escolares y laborales en casa debido al confinamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, esto ha generado un incremento en el consumo de electricidad doméstica.

Ante este escenario se han dado varias sugerencias para ahorrar energía eléctrica y hacer un uso óptimo de este y otros recursos.

La Secretaria de Hacienda en meses anteriores determinó no aumentar las facturas de electricidad durante esta cuarentena, no obstante, aunque no se les cobra de más a los usuarios, el confinamiento ha seguido por ello se invita a cuidar su consumo, ya que podría generarse un aumento de entre 20 y 35% a las facturas después de la cuarentena según indica el dr.

Josué López Leyva, coordinador académico de Ingeniería en Energías Renovables en CETYS Ensenada.

Home office implica usar varias horas al día computadoras, reproductores de música, impresoras, teléfonos celulares, además de hacer uso de otros electrodomésticos para cocinar o lavar, aunado a que el consumo continúa incluso después del trabajo con las horas de ocio de videojuegos o servicios de pago en televisores o computadoras.

En cualquiera de los usos anteriores, existen dos aspectos técnicos: las tecnologías de la información y la energía eléctrica.

Tal situación preocupa según el académico López Leyva pues indica que la cuarentena no tiene como objetivo “generar más energía eléctrica para el uso excesivo de aplicaciones que requieran energía, sino más bien, el objetivo es ser más eficientes en el uso de la energía eléctrica sin sacrificar los beneficios y calidad de las aplicaciones mismas”.

Debido a esto y para mejorar la situación el experto dio las siguientes sugerencias:

-Hacer uso de la luz natural y apagar la mayor cantidad de lámparas y focos.

-Respetar horarios de trabajo y clases para no extralimitar el uso de los sistemas de computación.

-Usar razonablemente el teléfono móvil, para incrementar el tiempo que dura la batería y reducir la cantidad de veces su carga.

-Al usar un sistema de cómputo portátil, procurar cerrar las aplicaciones no utilizadas; esto ayudará a incrementar la duración de la batería y minimizar las recargas.

-Incentivar el ahorro de energía entre los miembros de la familia.

-Utilizar vestimenta que no requiera demasiada agua para limpiarse. Además, usar prendas que no requieran plancharse. Con ello, se minimiza el uso de corriente eléctrica en la lavadora y la plancha.

-Autogestionar el entretenimiento: No extralimitarse en el uso de plataformas de entretenimiento después de las actividades esenciales.

Existen más actividades de recreación que son factibles, fomentan la convivencia familia y no requieren energía eléctrica.

Con todo esto el principal mensaje es la invitación a hacer un uso óptimo de los recursos energéticos y cuidar del medio ambiente, además de prevenir generar malos hábitos que podrían seguir después de la cuarentena y que conllevarían a una factura innecesariamente costosa debido a este incremento de consumo en las familias, el cual se estima entre el 20 y 35% según López Leyva.