Machado se siente “ridícula” con mascarilla

Alicia Machada volvió a provocar gran controversia entre sus seguidores, luego de publicar un video en el que aparece portando un protector facial para combatir el contagio del Covid-19.

La actriz confensó sentirse ridícula al portar este tipo de protección en su rostro para ir a comprar algo a una tienda cercana de su domicilio.

Junto a las imágenes, Machado escribió: “Un poco de humor? Es justo y necesario! Pocas veces me he sentido Tan Pero Que Tan Ridícula, Con esta Nueva Payasada de salir disfrazado a la calle? En fin ! Buenos días ☀️ aquí con la prima @maribruschii #quedateencasa 🙄 #socialdistancing #protección #covid_19 🧘🏼‍♂️ ✌🏻 #mentalidadpos”.

Pero lejos de tomarlo con humor, varios de sus fanáticos tomaron a mal su “broma” y sin dudarlo arremetieron contra ella con los siguientes mensajes:

“Bueno si te parece ridícula protegerte no lo uses…”, “Alicia no es ninguna ridiculez ☝️ tomar conciencia de nuestra salud cuidarnos y cuidar a los otros no es ridiculez”, “Bueno pues quédate en tu casa…” o “Cuál es el gran humor no me da risa😠 quítate esa vaina y anda tranquila tu eres inmune”.

A pesar de que otros seguidores han salido en su defensa, hasta este momento la ex Miss Universo no ha dado respuesta a sus detractores.