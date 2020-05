A escasas semanas de convertirse en madre, Sherlyn se encuentra más que emocionada por conocer a su bebé, y por tal motivo, decidió compartir con sus seguidores la emotiva carta que le escribió a su “amado hijo”.

Asegurando que está dando una “asomada a la ventana de su corazón”, la actriz mexicana expresó: “Amor mío, Dios me bendijo. Estoy a unas semanas de conocerte y ver tus ojitos hermosos por primera vez. Tú no podrías imaginarte la revolución que causa tu llegada, hay tanto amor para ti”.

Al hablar de su familia, Shelyn detalló: “Tu abuelo no para de hacer cobijas en su máquina de coser, con todo y que sus ojitos ya no funcionan como antes. Tu tita se la pasa buscando ideas para decorar tu cuarto y dándome mucha comida rica para que estés sano y fuerte. Tu primo Diego no pierde oportunidad de acariciarte, aunque sea a través de mi barriga. Tu tía Cris cuenta los días para tenerte entre sus brazos y todos nuestros perros me llenan de narices frías y lenguas húmedas”.

Posteriormente, la actriz contó los cambios que ha sufrido la casa en la que vivirá con su hijo, además de agradecerle al pequeño porque de ahora en adelante será la portadora del título “mamá”.

Recordando el momento que se vive en el mundo por la pandemia del coronavirus, Sherlyn agregó: “Príncipe amado, llegas a un mundo con mejores seres humanos que hemos entendido los errores, que ya entendimos la importancia de cuidar la tierra, a los animales, de alimentar los corazones en lugar de acumular cosas materiales, que comprendemos que ver un atardecer, el cielo, el mar, las estrellas, no tiene precio. Así que amor mío, no tengas miedo, está será una aventura maravillosa, y tengo el privilegio de llevarte de la mano a conocer este maravilloso mundo, te espero con toda la ilusión, el amor y el corazón que se expandió en el momento que supe que la vida me la diste tú al permitirme darte la vida. Te amo infinitamente”.

Luego de la controversia a la que Sherlyn se enfrentó debido al rumor que surgió con respecto a que su hijo era producto de una relación sexual y no una inseminación artificial, tal como ella lo dio a conocer, es que ahora la actriz disfruta de sus últimos días de embarazo.