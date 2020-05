Corregidora, 7 Mayo 2020.- A través del Instituto Municipal de la Mujer, el Municipio de Corregidora hizo entrega de 250 paquetes para la confección de cubrebocas, que les serán pagados a las mujeres, y posteriormente serán repartidos a los ciudadanos en distintos puntos, teniendo como principal objetivo coadyuvar a la economía de las familias de la demarcación.

En una primera etapa se asignaron kits para 100 mujeres, y en una segunda etapa se hizo la entrega de 150 paquetes más, para mujeres que no alcanzaron a participar en la primera fase, en total realizarán más de 35 mil cubrebocas, y recibirán cerca de mil pesos cada beneficiaría.

Este programa de autoempleo temporal representa un apoyo para las mujeres del municipio en el contexto de la contingencia por el COVID-19, pues por la confección de cada cubrebocas, el municipio les hará un pago para adquirirlos y repartirlos entre la ciudadanía.

El material entregado consistió en un patrón, seis metros de popelina, 3.15 metros de pellón, 45 metros de resorte, un cono de hilo, 140 bolsas de plástico, y 140 instructivos para el uso de cubrebocas.

A todas las participantes se les explicaron las medidas de sanidad para que puedan elaborarlos, desde su casa, bajo estrictas normas de higiene como la limpieza de la superficie de trabajo, lavado previo de manos y uso de cubrebocas al realizarlos.

Las recomendaciones para quienes hagan uso final de estos cubrebocas son lavado con jabón neutro antes de utilizarlo, no exprimir, dejar secar al sol; lavado de manos antes de colocarlo, no tocarlo mientras se tenga puesto y que la parte interna no se toque, aún con cubrebocas es importante seguir el estornudo de etiqueta, también es muy importante que no se comparta su cubrebocas y que se lave después de usarlo.

Entre los requisitos para participar fue contar con domicilio en Corregidora, tener máquina de coser y conocimientos de costura.

El Municipio de Corregidora reitera su compromiso con la población para la implementación de apoyos a favor de su economía durante la contingencia por el COVID-19 y la voluntad para seguir buscando programas en los que puedan participar más personas.