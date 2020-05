Pedro Fernández recordó la época en que se encontraba en el ojo del huracán luego de su sorpresiva salida de la telenovela “Hasta el fin del mundo”, donde compartía créditos con Marjorie de Sousa.

Durante la entrevista que le brindó a la periodista Mara Patricia Castañeda, el actor y cantante relató los duros momentos que pasó junto a su esposa después de que se dijera que fue por celos de su pareja que había abandonado dicho proyecto de Televisa.

“El tema del por qué (salí de la telenovela) no pasó por ahí ni por mi chamaca (esposa), porque cómo la atacaron, sin deberla ni temerla la atizaban todo el mundo de celosa, pero si alguien sufrió con la salida de esa novela fue mi mujer, mi mujer sufrió mucho”, detalló.

De la misma manera, el intérprete de “Amarte a la antigua” subrayó que su decisión tampoco tuvo que ver con De Sousa u otro elemento de la producción.

“El tema no pasó por ahí, si yo no me llevo bien con algún compañero, ante todo hay un respeto”.

Finalmente, Pedro Fernández no reveló el motivo de su salida de la televisora de San Ángel y únicamente aprovechó el momento para manifestar su agradecimiento con la empresa.

“A la distancia, lo único que puedo decir es que fue lo mejor que pudo haberse hecho; que no tengo más que palabras de agradecimiento hacia Televisa, porque la empresa me vio nacer… todo lo que he hecho a lo largo de estos años, yo creo que el 97% ha sido para Televisa, así que imagínate que puedo decir si no es un gracias”, finalizó.