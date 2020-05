Kevin Spacey habló como nunca antes lo había hecho al respecto de las acusaciones de abuso sexual en su contra durante la conferencia virtual de una empresa alemana.

El actor que perdió diversas ofertas de trabajo luego de que varios hombres lo acusaran de agresión sexual, aseguró que no le gusta decirle a la gente que entiende la situación que ahora viven al perder su trabajo a causa del Covid-19, a pesar de “empatizar” con sus sentimientos cuando ven su mundo detenido.

“No creo que sea una sorpresa para nadie que mi mundo cambió completamente en otoño de 2017. Mi trabajo, mis relaciones y mi posición en mi propia industria desaparecieron en cuestión de horas. Y si bien es posible que nos hayamos encontrado en situaciones similares, aunque por razones muy diferentes, sigo creyendo que algunas de las luchas emocionales son muy parecidas. Y por ello tengo empatía por lo que se siente cuando te dicen que no puedes volver al trabajo, o que puedes perder tu trabajo, es una situación de la que no tienes absolutamente ningún control”, expresó.

Y aunque reconoció que las situaciones son totalmente distintas, consideró que el sentimiento emocional es el mismo. “Estaba tan ocupado definiéndome por lo que hacía que cuando paró, no tenía ni idea de qué hacer. Me pregunté lo que nunca me había preguntado, ‘si no puedo actuar, ¿quién soy?”.

Tras el escándalo en 2017, Spacey fue separado de la temporada final de la serie House of Cards de Netflix, la cual protagonizaba con gran éxito.