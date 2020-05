Como muy pocas veces, Erika Buenfil se sinceró sobre su pasado amoroso con Ernesto Zedillo Jr. y el momento en que tuvo que contarle a su hijo Nicolás su parentesco con el ex presidente de México, Ernesto Zedillo.

Durante su charla con la periodista Mara Patricia Castañeda, la reconocida actriz mexicana recordó el momento en que se sinceró con Nicolás y le reveló cómo fue procreado.

“Yo siempre se la contaba, esta era una vez… y entonces el otro día comiendo me empezó a cuestionar… por la edad, a parte lo dije sin escatimar, tal vez, seguramente, algunos detalles íntimos que no vienen al caso comentárselos, que esas son cosas mías, pero lo que sucedió y cómo fue, entonces decía ‘¿de veras mamá?’, y entonces él decía ‘¿soy producto de una casualidad?, ¿soy producto de una equivocación?’, y le dije ‘no eres borrachazo, eso sí’. Él estaba como muy preocupado, era producto de qué, y le causaba un poco gracia, pero lo tomó muy tranquilo, ha sido muy sabio y yo creo que no es por hablar de mí, pero ha tenido mucha madre, por decirlo de esa manera, que lo arropa y le da mucha seguridad”.

Mientras la comunicadora elogiaba la labor de Erika como madre al no ocultarle a su hijo el nombre de su padre, la actriz agregó: “No, nunca, no es un fantasma, ni jamás le dije se murió y se fue, no, así están las cosas, y él sabe finalmente quién es, y quién es su abuelo”.

Al ser cuestionada sobre si Ernesto Zedillo Jr. ha buscado la forma de acercarse a su hijo, Erika confesó:

“No, a lo mejor mensajes solamente, a distancia, pero no, muy poquito”.

Por último, Buenfil negó que hasta este momento su hijo haya buscado a su padre; sin embargo, reveló que si existe interés del joven por tener este acercamiento con Zedillo Jr.

“Un poco sí, un poco no, porque ahorita creo que ni le intereso yo, no habla ni conmigo, o sea, creo que ahorita su vida son sus amigos, sus juegos, su escuela, le intereso porque le convengo, cómprame, llévame y paséame y manéjame y dame permisos, bueno sí le intereso, pero lo tiene tan bien logrado, que las veces que pudiera haber aparecido hace años, y desaparecido, le quedó claro que no estaba, entonces nunca lo vio, y tan tan, tiene a sus tíos, tiene a sus hermanos, tiene muchos amigos, me tiene a mí, estamos bien”, concluyó.