Silvia Pinal continúa recuperándose de la reciente operación de cadera a la que fue sometida; sin embargo, en esta ocasión no pudo evitar los cuestionamientos con respecto a la nueva disputa entre su hija Alejandra Guzmán y su nieta Frida Sofía.

Al ser cuestionada en el programa De Primera Mano sobre si ha podido platicar con la rockera tras sus diferencias con Frida, la reconocida conductora de televisión comentó: “en eso no me meto, esas cosas no me meto yo porque se me hacen muy personales”.

De la misma manera, la primera actriz expresó su sorpresa al enterarse que el padre de su hija, Enrique Guzmán, había pronunciado su molestia al respecto de este problema. “Ah caray, eso no lo sabía, pero si ya se metió en opinar, bueno, pues que siga opinando”.

Asimismo, Doña Silvia confesó que habló con Frida Sofía cuando estuvo en el hospital, pero no dejó en claro si fue antes o después de la controversia con su madre. “Me habló, pero hace muchos días ya”, finalizó.