Kate del Castillo recordó la última reunión que sostuvo con sus amigas Fabiola Campomanes, Montserrat Oliver y Roxanna Castellanos antes de iniciar el confinamiento en Estados Unidos, y a pesar de manifestar su cariño incondicional hacia ellas, sorprendió al revelar que las cosas entre ellas ya no son iguales.

“La amistad es un valor increíble porque estas porque quieres estar, no por obligación como es la familia, entonces yo a ellas son mis amigas desde hace no sé, 25 o 30 años, ya no quiero ni decirlo… y las voy a querer toda mi vida, tal vez las cosas nunca volverán a ser igual, porque así es la vida, pero hay mucho cariño desde luego, y a sus familias, nos conocemos de toda la vida”, contó Del Castillo en entrevista para Sale el Sol.

Después de que la protagonista de La Reina del Sur fuera investigada por su supuesto vínculo con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, la relación con sus entrañables amigas se vio afectada, pues además de ella, se presume que también fueron investigadas las otras artistas.

Asimismo, durante las entrevistas que Kate brindó al finalizar su investigación en México, siempre recalcó que por esta situación su amistad con Yolanda se vio afectada de forma definitiva.

“Yo tengo contacto con ellas. Con la única que no he tenido contacto es con Yolanda, pero con las demás he tenido contacto. El cariño entre amigas en tantos años, en 30 años de amistad no se van tan fácil”, dijo Del Castillo en esa ocasión. Mientras que Andrade también externó en distintas ocasiones su renuencia a tener con contacto con Kate.