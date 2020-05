México, 1 May (Notimex).- Sobre la vida y trayectoria de Robbie Williams, hay quienes lo recuerdan por sus inicios en el quinteto Take That, en 1990; algunos más por su éxito mundial Angels, otros tantos por interpretar el tema We Are the Champions, al lado de Queen para la cinta A Knight’s Tale, en 2001, en tanto que el periodismo del corazón sigue su proceso como padre y la llegada de dos de sus hijos por gestación subrogada.

De entre sus compañeros, Robbie destacaba por el color de sus ojos y su peculiar mirada, misma que mostraba en lo que fue el video oficial de su primer sencillo titulado Do What you Like”, perteneciente al álbum Take That & Party, del que también formaron parte éxitos como Promises, Once You’ve Tasted Love” y “It Only Takes a Minute, los cuales daban a sus fanáticos un sonido dance.

En su primera etapa con la agrupación, Robbie formó parte del lanzamiento de los álbumes Everything Changes y Nobody Else, y fue este último, en 1995, el que marcó su salida del icónico grupo, que para entonces ya conseguía varios números uno en lugares como Alemania, Australia, Holanza y Suiza; una vez que salió el sencillo Never Forget, Williams dijo “adiós”, y no regresó a la banda hasta 2010, cuando compaginó su permanencia en el grupo con su carrera en solitario.

Robbie Williams, una carrera en solitario

Es en solitario donde el músico británico logra despuntar de manera favorable, aunque durante esa etapa vivió el crecimiento rodeado por la ansiedad y las adicciones, las cuales se prolongaron hasta el año 2002; su primer álbum como solista llega el 29 de septiembre de 1997 y refugiado en las baladas y el pop, lanza Angels, un sencillo considerado por varios medios, como el que salvó su reciente carrera sin sus compañeros de Take That.

Instalado en el reconocimiento, para 1998 vendría su segundo álbum titulado I’ve Been Expecting You, con 14 temas de los que destacan éxitos como Millenium y She’s the One, que le darían el liderato de las listas de reproducción en el Reino Unido e Irlanda, además de recibir reconocimientos discos de oro en países como Alemania, Noruega, Francia y Suecia; empero, a Williams aún le faltaba entrar en el gusto del público en Estados Unidos, para quienes lanzó el material recopilatorio The Ego Has Landed.

Ya con cierto éxito, que comienza a expandirse en Latinoamérica, Williams estrena su cuarto álbum discográfico titulado Sing When You’re Winning, con el que enfrenta la censura a raíz del tema Rock DJ, en el año 2000, pues el video oficial muestra al intérprete desnudándose hasta desprenderse de su piel y arrojando sus músculos a unas bailarinas que lo rodean.

Para entonces, el británico ya había conseguido la consolidación de su carrera y se atrevía a lanzar discos con temas en el género swing, los cuales dedicaba a figuras de la década de 1950 y 1960, de talla de Frank Sinatra; con la actriz Nicole Kidman interpretaría el tema Something Stupid .

Escapology, Live in Knebworth, Intensive Care, Rudebox, y un nuevo álbum recopilatorio definieron la carrera de Williams para la primera década del nuevo milenio, haciendo una breve pausa de 2007 a 2009, sin dejar pasar por alto sus recaídas en las adicciones y un nuevo rumbo, la ufología, es decir, el estudio del avistamiento de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), mismos que aseguraba había presenciado en repetidas ocasiones.

Williams y su eminente regreso a la escena musical

Esperado por la crítica y sus seguidores fue el regreso de Robbie Williams a la música, con 35 años, el cantante y compositor lanzaba un nuevo sencillo el 12 de octubre de 2009, Bodies formaba parte su nueva producción discográfica, la cual sería lanzada un mes más tarde; Reality Killed the Video Star, representó su anhelado regreso y para entonces ya demostraba una apariencia de madurez, comparada con sus primeros años de carrera.

Dicha actitud se confirmó al unirse en matrimonio a Ayda Field, en agosto de 2010, justo ese año, fue cuando anunció su regreso a la agrupación que lo vio nacer como artista, Take That, reintegrándose a sus compañeros para el álbum Progress, y la gira respectiva en Reino Unido, esa etapa culminó en 2012.

Take the Crown, fue su siguiente material para retomar su carrera como solista, con una gira de 26 conciertos entre junio y agosto de 2013, en varios países de Europa, lo cual dio pie al álbum, Swings Both Ways, en el que compartió varios temas con Kelly Clarkson, Lily Allen, Michael Bublé, Rufus Wainwright y Olly Murs.

Bajo el radar. Volumen 1, Bajo el radar. Volumen 2 y Bajo el radar. Volumen 3, fueron los siguientes álbumes musicales de Williams, quien para noviembre de 2019 estrenó el material navideño titulado The Christmas Present, el cual contó con la participación de artistas como Rod Stewart, Bryan Adams, Helen Fischer, Tyson Fury y Jamie Cullum, quienes interpretaron nuevas versiones de villancicos icónicos.

El especial de navidad está conformado en dos discos o lados (para casete); Winter Wonderland, Let it Snow, It’s a Wonderful Life, Rodolph y The Christmas Song, entre otros temas, forman la primera parte del material bajo el nombre de Christmas Past, mientras que Time for Change, Darkest Night y Happy Birthday Jesus Christ están contenidos en la parte Christmas Future”

El artista y la conformación de su familia

En 30 años de carrera, las adicciones y la ansiedad han acompañado a Robbie Williams, y en cada oportunidad que tiene, se sincera y recalca que lidiar con la fama no es fácil; en noviembre de 2019, compartió a la revista GQ lo difícil que es no sólo lidiar con los excesos que tuvo algún día, sino además tratar de moderar su comportamiento: “Un incendio se apaga, otro se enciende”.

En aquella entrevista, el intérprete de Angels, también destacó lo complicado que resultaba no pasar tanto tiempo con sus hijos como hacerlo en exceso. Para entonces, Robbie ya esperaba a su cuarto hijo, resultado de un proceso de maternidad subrogada.

Tras dos años de matrimonio con Ayda Field, Robbie Williams presentó a su primera hija, de nombre Theodora “Tedy” Rose Williams, quien nació el 18 de septiembre de 2012, mientras que para el 27 de octubre de 2014 llegó Charlton Valentine Williams, de quien compartió el nacimiento minuto a minuto en sus redes sociales, además de grabar videos de Ayda Field en labor de parto.

El tercer y cuarto hijo de Field y Williams fueron producto de la gestación subrogada, y en ambos casos, la pareja dio la noticia al mundo cuando los niños ya estaban con ellos en casa; Colette ‘Coco’ Josephine Williams nació en septiembre de 2018.

“La familia viene en todas sus formas, y esta pequeña dama, que es biológicamente nuestra, fue gestada por una increíble madre sustituta, a quien estaremos eternamente agradecidos… Al igual que con Teddy y Charlie, pedimos que se respete la privacidad de Coco y se nos permita crecer en nuestro nuevo equipo de cinco”, compartió Ayda en sus redes sociales.

En febrero de 2020, la familia dio la bienvenida a Beau Benedict Enthoven Williams, y al igual que con Coco, Ayda se dijo afortunada de tener a su hijo entre sus brazos; “Él es biológicamente nuestro, pero nació a través del mismo vientre sustito increíble. Estamos muy afortunados de tener a nuestro hijo sano, con seguridad, en nuestros brazos y somos oficialmente como una familia completa”.