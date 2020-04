Querétaro, 29 Abril 2020.- El Secretario de Desarrollo Social del Estado, Tonatiuh Cervantes Curiel, aclaró que la entrega de paquetes alimentarios a domicilio, en el marco de la contingencia sanitaria por Covid-19, no se ha politizado.

Esto luego de que el Partido del Trabajo (PT) interpuso dos denuncias ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en contra del Partido Acción Nacional (PAN).

El organismo político considera que los legisladores utilizan la entrega de los paquetes alimentarios del Gobierno Estatal para hacerse promoción, lo cual vulneraría el principio de imparcialidad.

“El gobernador ha sido muy puntual en que no se politice, no hay manera de que se politice; vamos a ponernos a trabajar; no veo yo por ningún lado que haya ninguna politización, hoy la sociedad queretana no está pensando en ninguna elección, ni está pensando en posicionar a ningún actor político”, sostuvo.

En ese sentido, descartó que la entrega se haya politizado, y por el contrario, invitó a quienes se han quejado a sumarse a los trabajos de entrega en los municipios.

“Invitaría a quienes hoy se están quejando de este tema, a que agarren una ruta, a que se vengan con nosotros a trabajar, la gente que está saliendo, incluyendo las diputadas, los diputados, regidores, funcionarios públicos, presidentes municipales están arriesgándose todos los días en salir a hacer este trabajo”, recalcó.

Cervantes Curiel, aclaró que no han sido notificados por parte de IEEQ de dichas denuncias, pero afirmó que en su momento atenderán lo que determine esta autoridad electoral, pues será quien defina si se infringe o no la norma.

“No tengo todavía ninguna notificación acerca y para eso están las autoridades competentes”, recalcó.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesoq), reportó que del 9 de abril a la fecha se han entregado 96 mil 515 paquetes alimentarios y la misma cantidad de paquetes de sanitización e higiene.

Esto para queretanos que se encuentren en aislamiento porque tienen Covid-19; porque perdieron su empleo formal; o porque se vieron reducidos sus ingresos a causa de la contingencia.

“Está abierto cualquier diputado, cualquier funcionario, cualquier ciudadano se puede sumar a este esfuerzo, las camionetas salen a las 7:30 de la mañana quien quiera participar, bienvenido”, acotó.

Recordó que para este programa se destinó una bolsa de 100 millones de pesos.