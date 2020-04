Nicolas Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, ha reaccionado a las polémicas imágenes que protagonizó Paulina Rubio, madre de su hijo, hace algunos días.

Luego de que el video en el que “La Chica Dorada” se muestra confusa al hablar se convirtiera en blanco de memes y burlas en redes sociales, el ex de la cantante comentó:

“Desgraciadamente claro que lo he visto, muchas veces hago esfuerzo para no ver cosas que no me gustan, pero en este caso creo que me lo han enviado como 300 veces y bueno, pues desgraciadamente sí lo he visto. Es un tema triste y preocupante… es un tema que me apena y me preocupa muchísimo, tampoco me sorprende, pero evidentemente es triste”.

De la misma manera, durante la entrevista que brindó para Europa Press, Vallejo-Nágera trató de desmentir los rumores que señalaban que Paulina había consumido algún tipo de droga durante el enlace; sin embargo, reveló que el estado en que ve a la madre de su hijo le preocupa.

“No creo que fuera su intención hacer lo que hizo, tampoco creo que estuviera haciendo lo que dicen que estaba haciendo. Pero sí es evidente que el comportamiento y su estado no es bueno y creo que debería hacer algo al respecto. Yo la conozco mejor que nadie y es un tema que me entristece y me preocupa mucho, pero no puedo hacer nada”, explicó.

Por último, al hablar del niño que procreó con la intérprete, Colate explicó: “Mi hijo lo está llevando muy bien, sabe lo que está pasando, pero no sabe de la gravedad que hay en España. Hoy le he explicado que donde peor están es en España y que tengo una gran preocupación por mis familiares y amigos, pero tampoco he querido trasmitir mucha preocupación, no he tenido ningún problema con él. Es admirable como lo está llevando, es todo un ejemplo”.