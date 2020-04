La actriz Silvia Pinal ha brindado sus primeras declaraciones luego de ser operada de emergencia en la ciudad de México tras fracturarse la cadera el pasado jueves.

En entrevista para el programa “Todo para la mujer”, Doña Silvia se dejó escuchar con una gran sonrisa y tras la pregunta sobre cómo se encontraba, contestó: “Estoy como nueva”.

De la misma manera, la también conductora confesó su deseo por volver a su casa, y dio algunos detalles sobre su estado de salud. “Yo quisiera irme hoy, pero no creo que me dejen ir hoy, pienso que me dejarán ir mañana…Yo puedo caminar y puedo levantarme porque no me duele, pero en caso de que el doctor me diga que no me puedo ir, entonces haría un esfuerzo máximo, porque si me interesa irme”.

Por último, y luego de contar que ha estado bajo los cuidados de su hijo Luis Enrique, La Pinal reveló pocos detalles de la comunicación que ha mantenido con sus famosas hijas, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán.

“Hablé relativamente, porque no tenía yo de qué hablar, solo decirles cómo me caí, eso es todo, ya saben todos que me caí, cómo me caí”, explicó.