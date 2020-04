A pocas semanas de que Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez derritieran las redes sociales celebrando sus 14 años de romance, José Eduardo Derbez reveló que no todo ha sido miel sobre hojuelas en la relación de su padre con la cantante.

Durante la charla que sostuvo con la integrante de Sentidos Opuestos para su canal de YouTube, el hijo de Eugenio Derbez recordó el incómodo momento que vivió junto a la pareja, cuando su padre intentaba controlar la forma en que Alessandra conducía su automóvil.

“Hubo un momento en que Alessandra le dijo ‘¡yaaaa, déjame en paz!’, con un grito irreal (muy fuerte), un grito estilo que hasta los pajaritos salieron de los árboles. Y ya mi papá se paró, se fue, y lo peor es que mi papá me dice ‘pásate a enfrente’, me paso enfrente, y empieza mi papá igual, ‘no, a la izquierda, no a la derecha’, y le digo, ‘no, no mam*s, como Alessandra no te va a gritar de esa manera si estás jod*, jod* y jod*’”.

Acto seguido, Rosaldo agregó: “exactamente, y ese mismo día fue el día que se rompió la cara tu papá”. A lo que José Eduardo contó: “Que le dijimos, no bajes por ahí, (y él) ‘no, sí, yo porque ustedes que no pueden’. Se baja por una pendiente de piedras y se dio, pero traía hasta tierra en los dientes, traía la cara desfigurada, yo le conseguí un doctor, hasta el doctor estaba bien ped*, estaba en una fiesta”. Y Alessandra remató: “¡Ay sí, claro!, porque era fin de año”.

A pesar de que Eugenio y Alessandra han revelado en distintas ocasiones que su relación no es perfecta, con el paso de los años su matrimonio se ha convertido en los más sólidos del medio artístico, el cual consolidaron con el nacimiento de su hija Aitana.