Yadhira Carrillo aseguró que la vida de Juan Collado corre peligro en la cárcel, luego de que en México se declarara la Fase 3 por la pandemia del Covid-19.

Durante una de sus visitas al Reclusorio Norte, la actriz mexicana se mostró preocupada por la salud de su esposo, y en entrevista para el programa “El Gordo y La Flaca” declaró:

“Él es un paciente vulnerable, sufre del corazón, sufre de pulmón y tiene asma, azúcar, hipertensión, pues claro es un paciente vulnerable, pero definitivamente solo las autoridades serán las que tienen la última palabra, serán las que decidirán, no lo sé”.

Al preguntarle sobre la aprobación en el Senado de México de la Ley de Amnistía para descongestionar las cárceles ante la pandemia del coronavirus, Carrillo expresó:

“Por ese lado tendría que salir lo antes posible ya, por supuesto, por otro lado, lo del coronavirus, sus abogados no sé cómo estén llevando el tema y el caso, esperamos sencillamente, les comparto tener las mejores noticias lo antes posible porque es injusto que este aquí adentro, Juan es un ejemplo para la sociedad en todos los aspectos, para mí es un maestro y para muchos”.

Sobre si Collado tiene miedo a contagiarse, la artista dijo: “sí, por supuesto, todos, no hay quien no, todos tienen temor, claro que sí, yo estoy aquí porque evidentemente voy a estar con mi esposo y no lo voy a dejar solo jamás, aunque vaya de por medio la vida, no me importa, pero la gente quédese en casa no salga por favor esperen, hagan caso a las autoridades”.

Por último, en la emisión televisiva se comentó que esta ley no favorecería a Juan Collado, debido a que el abogado está acusado por delincuencia organizada, corrupción y enriquecimiento ilícito, actos que no son considerados como no graves.