Perfeccionar tipo penal de feminicidio y acceso a la justicia, piden legisladoras

Ciudad de México. Legisladoras, Fiscalías y Tribunales llamaron a homologar en todo el país el tipo penal de feminicidio pues mientras funcionarios insisten en que acreditarlo es “complicadísimo”, especialistas en derechos de las mujeres señalan que las fallas están en la investigación, la clasificación del delito y la falta de conocimiento sobre la perspectiva de género por parte de las autoridades.

Al participar en el foro virtual “El combate al feminicidio a 8 años de su incorporación en el sistema de justicia: experiencias y desafíos”, que organizó la Cámara de Diputados, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que abrió el panel, llamó a homologar el delito de feminicidio en todo el país a fin de superar obstáculos para la investigación y el castigo a los agresores.

“Estos delitos no son del fuero federal, realmente donde tenemos el problema es en tratar de homologar un tipo penal de orden común que pueda ser aplicado y recibido por las legislaturas locales (…) es fundamental considerar ¿Cuáles son los requerimientos de ese delito y las capacidades de quienes lo detienen y previenen? ”, expresó Gertz.

En meses pasados, el Fiscal General propuso desaparecer el tipo penal de feminicidio y, en su lugar, convertirlo en un agravante de homicidio. Esta propuesta fue repudiada por organizaciones feministas y legisladoras, lo que llevó a Gertz Manero a comparecer en el Congreso y retractarse de esta propuesta.

Complicado, acreditar tipo penal

Durante el foro de este miércoles 15 de abril, el director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Gerardo Laveaga Rendón, insistió en que el tipo penal de feminicidio “sólo obstaculiza el trabajo de los fiscales” porque comprobar que alguien mató a una mujer por razón de género se vuelve “complicadísimo”.

En su lugar, el funcionario propuso castigar por feminicidio “a quien prive de la vida a su mujer, a su novia, a su cónyuge o quien tenga una relación similar”.

En el mismo sentido, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, dijo “no podemos crear tipos penales por situaciones particulares. (…) Tenemos que ver precisamente las razones de género, es un delito eminentemente doloso, pero tenemos que ver el elemento subjetivo, que es el conocimiento. No tenemos sólo que decirlo, tenemos también que acreditarlo. Ese elemento de la perspectiva de género es lo que nos cuesta mucho trabajo acreditarlo, pero estamos trabajando en eso”.

Este tema fue en el que más coincidieron el resto de las y los participantes, entre ellos el presidente de la Conferencia Permanente de Gobernadores Locales, Leopoldo Domínguez González, quien aseguró que se requiere un tipo penal único, pues cada entidad considera en sus códigos penales diferentes agravantes, causales y temporalidades en las penas de cárcel.

“Esto sólo demuestra diferentes voluntades”, expresó el funcionario y agregó que está a favor de perfeccionar el tipo penal de feminicidio “o el de homicidio para sumar agravantes”, dijo el funcionario.

Funcionarias van por enriquecer elementos subjetivos del tipo penal

Tras señalar las diferencias del tipo penal en las entidades, la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Laura Salinas Beristain, dijo que si bien en todas las entidades se han incluido como razones de género elementos objetivos que permiten hacer comprobable el feminicidio, (como el parentesco o lesiones), falta hacer un esfuerzo porque en todas se incluyan los mismos elementos.

La funcionaria observó que si estos elementos no son acreditables actualmente es porque no hay jurisprudencia suficiente o porque aún no están generalizados los conocimientos para investigar con perspectiva de género y sin estereotipos.

En el mismo sentido, las y los fiscales de CDMX, Chihuahua, Estado de México y Oaxaca, expresaron que el delito penal de feminicidio no puede reducirse a la relación de parentesco ni derogarse, sino que hay otros elementos, como el odio o la discriminación, que –contrario a lo que expresaron los primeros ponentes– no son imposibles de acreditar, sino que se requiere de mejorar los protocolos de investigación, hacer análisis de contexto, integrar bien las carpetas y robustecer la acreditación de los elementos objetivos.

Como parte de las expertas en Derechos Humanos de las mujeres, la directora del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos, la abogada Patricia Olamendi Torres; y la abogada Andrea Medina Rosas, litigante de la sentencia para México “Campo Algodonero”. lamentaron que los servidores públicos sigan sin comprender cómo acreditar el feminicidio y no entiendan el significado de “razones de género”.

Ambas especialistas coincidieron en que las principales fallas no están en el marco normativo, sino en cómo se aplica éste, ya que aún se investigan intentos de feminicidio como violencia familiar; y llamaron a cumplir las sentencias para México en esta materia: Campo Algodonero, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 por la responsabilidad del Estado mexicano en el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez Chihuahua; y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de Irinea Buendía, que ordena investigar toda muerte violenta de mujer como un feminicidio,

Mejorar el sistema de justicia: legisladoras

Por su parte, las legisladoras Lorena Villavicencio Ayala, coordinadora de la Subcomisión de Atención al Feminicidio y Violencia contra las mujeres; y Wendy Briceño Zuoloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, y Aleida Alavez Ruíz, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales; coincidieron en “perfeccionar” el tipo penal de feminicidio pero sin dejar fuera el concepto de “odio” porque es lo que está detrás del feminicidio.

Las legisladoras observaron que a la par se requiere transformar otros aspectos del sistema de justicia, como la prevención, la atención, la impunidad y las fallas en la implementación del nuevo sistema de justicia, pues lo que ha incrementado las cifras de feminicidio en México es la falla de esa cadena.

También pidieron revisar y cumplir las sentencias del Sistema de Justicia Internacional en materia de feminicidio que siguen sin implementarse en el país.

Las y los participantes también discutieron temas como el funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, la atención de las mujeres en las Fiscalías, el reforzamiento de las órdenes de protección y la importancia de generar acciones para prevenir esta violencia, temas para los cuales ya existen varias propuestas legislativas. Durante el foro, no se llegó a ningún consenso sobre si se reformará o no, y en qué sentido, el tipo penal de feminicidio.