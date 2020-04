Frida Sofía arremete contra “El Gordo” de Molina y sale a relucir su disputa con Alejandra Guzmán

Frida Sofía volvió a crear tremenda polémica en redes sociales, y luego de arremeter contra el periodista Raúl de Molina, y algunas de sus seguidoras, no dudó en hablar de las rencillas que sostuvo con su famosa madre, Alejandra Guzmán.

Todo comenzó cuando la joven criticó a De Molina por sumarse al retro #pillowchallenge, y expresó: “Y dice que “hacen lo que sea por publicidad” no mam*s … casi vomito … me cagas pinch* gordo cdv 🖕🏼#hipócrita”.

Y por si esto fuera poco, Frida grabó un video para comentar: “Oiga usted, si usted que está aquí para venirme a mentar la madre porque son Team Gordo, en primera, se llama así el programa “El Gordo” y La Flaca, y el güey esta gordo, qué quieren, que le diga que está flaco, ¡es un puerco el cabr*n!, en todo el sentido de la palabra, ‘qué por qué lo crítico, qué por qué soy tan mala’, pónganse a ver un pinc** programa, póngase en mis zapatos un segundo, o sea que bueno, si viene aquí a mentarme la madre, miéntemela y sáquense a la ching***”

Mensaje que desató los ataques de sus detractores, quienes le recordaron sus diferencias con las integrantes de La Dinastía Pinal, y sin contemplaciones, Frida Sofía escribió: “¿Hablar mal de mi familia? HABLO LA VERDAD. Lo que sea que hagan ellas es muy su pedo. A mí no me vengan con estupideces de “pues es tu mamá y ella te dio la vida” no señores … hay mucho mássssss que ni se imaginan, pero todo con el tiempo sale al brote. A mí me vale madres lo que digan… ¿QUE NO HAN DICHO? 😅 Así que pónganse a pensar bien … con hechos y no con dimes y diretes…ahí la LOCA TENÍA RAZÓN (sic)”.

Pero como los mensajes recordándole la rivalidad que tiene con La Guzmán continuaban, Frida agregó: “¿y si tu mamá se comiera a tu ex novio que te embarazó? ¿Le darías besitos? Pendej*”.

A pesar de que la cantante siguió debatiendo con sus haters, hasta este momento no ha expresado más comentarios en contra de Alejandra Guzmán ni de ninguna integrante de Las Pinal.